В случае утечки радиации из коллекторов ЗАЭС россияне ожидают серьезные последствия

Представители Великобритании и Соединенных Штатов Америки предупредили россию, что умышленное повреждение коллекторов на Запорожской атомной электростанции, которая уже полностью вышла из-под контроля Украины, и утечки радиации в дальнейшем, будут считать обоснованным основанием для применения статьи 5-й НАТО.

В частности, глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд на своей странице в соцсети прокомментировал вероятное развитие событий в случае, если российская федерация все же нанесет удар по коллекторам украинской ЗАЭС. По его словам, что в случае утечки радиации из-за атаки рф на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", — пояснил он, общаясь с журналистами и комментируя тему о вероятной подготовке россией провокаций на захваченной атомной электростанции.

С заявлением Элвуда согласен и член палаты представителей конгресса Штатов Адам Кинзингер. Чиновник поддержал британца и, в свою очередь, заявил, что в случае утечки радиации могут погибнуть люди в странах НАТО, поэтому статья 5 будет задействована автоматически.

"Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья 5", — подчеркнул он.

Следует отметить, что согласно статье 5-ой Устава Североатлантического союза, в случае вооруженного нападения на любую страну, которая является его членом, другие государства-члены будут рассматривать соответствующий акт как нападение на них всех. Так что россия получит серьезный ответ на свои преступные действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению ученых, которые смоделировали вероятные последствия катастрофы из-за предполагаемого удара россии по Запорожской АЭС, радиоактивные вещества коснутся не только украинских регионов, но и других соседних государств.