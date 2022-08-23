"Прессинг", угрозы выслать в Сибирь и сплошной базар: как живет оккупированный россиянами Херсон

Люди лишний раз стараются не выходить из дома

Украинцы в оккупированном Херсоне, где недавно взорвали еще одного коллаборанта, с приходом "русского мира" не живут, а выживают. Жители города выходят на улицы в первую половину дня, а после обеда прячутся в дома, чтобы не пересечься с россиянами.

Как передает "Эспрессо", об этом рассказал фотокорреспондент из оккупированного Херсона Александр Корняков.

Единственная работа в Херсоне – что-то продавать

По словам мужчины, то, что происходит в городе после оккупации, очень тяжело назвать жизнью. Свободно передвигаться по городу или просто заниматься работой в Херсоне стало почти невозможно. По словам фотокорреспондента, митинги он фотографировал только в первые месяцы, а затем ему запретили.

"Всех мужчин очень придирчиво осматривают ФСБшники, военные. Даже с телефоном делать открытую фотосъемку было невозможно, но я разработал свою систему, как можно было фотографировать хотя бы жизнь в оккупированном городе. Она очень сильно отличается от того, что мы видели даже в девяностые. Город превратился в сплошной базар, где единственная работа — что-то продавать друг другу", — сказал он.

Жизнь хуже, чем было в 90-х

Старшее население города утверждает, что жизнь в Херсоне с приходом российских оккупантов стала даже хуже, чем было в 90-е годы. Людей в городе ловят за малейшее подозрение фиксации боевиков на камеру. А были случаи, когда силовики подходили к обычным людям только потому, что те косо взглянули в их сторону.

"Я считаю, что в безопасности никто не находится. Даже за косой взгляд могут начаться вопросы. Я видел, как парень объяснял военному, что просто смотрел на них и ничего не имел в виду. Я знаю несколько людей, которых забирали за то, что они родственники тех, кто не хочет сотрудничать. Их пытали и удерживали несколько суток. Люди выходили совсем другими", — отметил Корняков.

Учителей "прессуют" и угрожают выслать в Сибирь

По словам фотокорреспондента, оккупационные власти очень жестоко обращаются с учителями Херсона, которые отказываются с ними сотрудничать. На них оказывают серьезное психологическое давление и даже угрожают выселком в Мариуполь или даже в Сибирь.

"Угрожают, что заберут в Мариуполь или вывезут в Сибирь. Люди противостоят, но есть и те, кто соглашаются работать, их очень мало", — добавил Корняков.

А те, кто хочет уехать из города, сталкиваются с многочисленными блокпостами, проверками документов, вещей, автомобилей. Оккупанты в Васильевке держат людей в очередях по 5-7 дней, однако уехать в Украину людям все же удается, как и удалось Александру Корнякову.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные Силы Украины делают все для того, чтобы отвоевать у российских оккупантов Херсон. А легендарный защитник Николаева, генерал-майор Дмитрий Марченко даже назвал ориентировочную дату, когда это произойдет.