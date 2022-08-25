Ударили по детям: враг жестоко обстрелял четыре района Днепропетровщины

Оккупанты открыли огонь после полуночи

Обстрел Украины продолжился и в ночь Дня Независимости — на утро 25 августа обстрелы и их последствия зафиксировали в четырех областях. Одна из наиболее пострадавших за ночь — Днепропетровская. Оккупанты обстреляли четыре района — Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский. В пгт Чаплино, где российские ракеты накануне убили 22 человека продолжается разбор завалов.

Детали обстрелов и из последствий сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Он рассказал, что в Синельниковском районе россияне ударили ночью по спящим детям — пострадали восемь человек, среди которых трое детей. Самой младшей девочке — 2 года. Им оказывают помощь в больнице. От удара в Великомихайловке разрушены несколько домов. Двоих людей достали из-под завалов. Кроме домов пострадали сельскохозяйственные склады и предприятие, был пожар.

Также продолжаются поисковые работы в пгт Чаплино — среди погибших двое детей, мальчики 6 и 11 лет. Они погибли у себя дома.

В Никопольском районе обошлось без пострадавших — в Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Криворожском районе оккупанты использовали "Ураганы", "Смерчи" — в селе Кошевом нет электричества. Сам Кривой Рог обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" кассетными боеприпасами. Потерь нет, но пострадало имущество граждан — в пятиэтажке разрушен балкон, повреждены грузовики, дороги, админстроения.

Отмечается также, что в Днепровском районе удалось сбить вражескую ракету. По предварительным данным — без пострадавших, уточняются последствия.

Ракетный удар по вокзалу и поселку Чаплино уже назвали зверством в США и призвали привлечь виновных к ответственности. Кроме более 20 погибших ранены еще полсотни людей, горели вагоны, разрушены жилые дома.