Почему нет контрнаступления ВСУ? Евгений Дикий прояснил ситуацию (видео)

Россияне выстроили трехлинейную эшелонированную оборону на оккупированной территории

Контрнаступление ВСУ на юге страны на данный момент обойдется Украине в тысячи жизней солдат без гарантии успеха операции.

Таким мнением поделился общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар", глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время эфира на YouTube-канале "Новинарня". Он отметил, что захватчики довольно неплохо укрепились на оккупированных территориях, а потому контрнаступать в лоб ВСУ не стоит.

"От присутствия на юге страны в мае россияне перешли к абсолютно эффективной оккупации этой территории и почти тотального контроля этой территории. Захватчики также выстроили трехлинейную эшелонированную оборону. Просто в лоб это штурмовать… Это положить тысячи "двухсотых", не сотни однозначно. Там бригадами просто лягут. При этом нет гарантии успеха", — заявил Дикий.

Евгений отметил, что украинские воины сумели эффективно обороняться против превосходящих сил врага за счет храбрости и мотивации. Однако для прорыва эшелонированной обороны, по словам Дикого, воинам нужен совершенно другой уровень подготовки, совсем другое соотношение по тяжелому вооружению и "бронь", ведь "пешком далеко не понаступаешь".

"На данный момент мы можем держать оборону и истощать противника кинжальными ударами по их тылах. В этом очень помогают HIMARS, однако их всего 16 штук на весь фронт. Это усложняет жизнь оккупантам, но их нельзя просто так опрокинуть в Днепр", — отметил активист.

Дикий добавил, что властям не стоит гнаться за одобрением общества, которое, очевидно, жаждет скорейшего контрнаступления.

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Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ перед большим контрнаступлением будут планомерно истощать противника. А военный эксперт Константин Машовец считает, что украинские защитники не будут массированно контратаковать позиции оккупантов, ведь сейчас идет война нового типа.