Почему нет контрнаступления ВСУ? Евгений Дикий прояснил ситуацию (видео)
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Россияне выстроили трехлинейную эшелонированную оборону на оккупированной территории
Контрнаступление ВСУ на юге страны на данный момент обойдется Украине в тысячи жизней солдат без гарантии успеха операции.
Таким мнением поделился общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар", глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время эфира на YouTube-канале "Новинарня". Он отметил, что захватчики довольно неплохо укрепились на оккупированных территориях, а потому контрнаступать в лоб ВСУ не стоит.
"От присутствия на юге страны в мае россияне перешли к абсолютно эффективной оккупации этой территории и почти тотального контроля этой территории. Захватчики также выстроили трехлинейную эшелонированную оборону. Просто в лоб это штурмовать… Это положить тысячи "двухсотых", не сотни однозначно. Там бригадами просто лягут. При этом нет гарантии успеха", — заявил Дикий.
Евгений отметил, что украинские воины сумели эффективно обороняться против превосходящих сил врага за счет храбрости и мотивации. Однако для прорыва эшелонированной обороны, по словам Дикого, воинам нужен совершенно другой уровень подготовки, совсем другое соотношение по тяжелому вооружению и "бронь", ведь "пешком далеко не понаступаешь".
"На данный момент мы можем держать оборону и истощать противника кинжальными ударами по их тылах. В этом очень помогают HIMARS, однако их всего 16 штук на весь фронт. Это усложняет жизнь оккупантам, но их нельзя просто так опрокинуть в Днепр", — отметил активист.
Дикий добавил, что властям не стоит гнаться за одобрением общества, которое, очевидно, жаждет скорейшего контрнаступления.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ перед большим контрнаступлением будут планомерно истощать противника. А военный эксперт Константин Машовец считает, что украинские защитники не будут массированно контратаковать позиции оккупантов, ведь сейчас идет война нового типа.