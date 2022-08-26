Под Луганском уничтожена очередная база оккупантов: впечатляющие фото

Мощная "бавовна" произошла на оккупированной территории ранним утром

После успешных огневых операций по уничтожению складов на юге Украины бойцы ВСУ "вернули" свое внимание российским позициям на Донбассе. Неудивительно, что раннее утро пятницы, 26 августа, началось для жителей временно оккупированной Кадиевки (ранее Стаханова) на Луганщине с громких взрывов. Как оказалось, точными попаданиями украинские защитники смогли уничтожить российскую военную базу, которую устроили на территории местной гостиницы "Донбасс".

Фото с места попадания снарядов публикуют местные "ватные" Telegram-каналы, также информацию подтверждает и ресурс "Оперативный ЗСУ". Снимки разрушенного здания весьма говорящие — вряд ли находящимся внутри российским служащим удалось спастись.

Сообщается, что оккупанты прекрасно чувствовали, основав себе здесь постоянную базу.

Гостиница "Донбасс"

Данные точны — об этом говорят, не скрываясь, даже местные жители, которые отмечают прицельность попадания ВСУ. Также они рассказывают, как происходил обстрел и сколько взрывов слышала Кадиевка ночью.

Боевики "ЛНР" же утверждают, будто бы украинские военные обстреляли исключительно мирный квартал, угрожая жизням горожан. В качестве орудия, которым ударили по базе, оккупанты выбрали, конечно же, ракеты HIMARS. Осколки этих ракет якобы были обнаружены на развалинах "Донбасса".

Стоит отметить, что докладывая про обстановку, захватчики говорят, что нет потерь среди мирного населения. При этом о военнослужащих вообще не упоминается, что может означать лишь одно — весьма серьезные потери.

Кадиевка на карте

Впрочем, жителям оккупированных территорий Донбасса не привыкать к "бавовнам" по утрам. Не так давно "Телеграф" рассказывал, какие мощные взрывы сотрясли Горловку, когда там загорелся склад с российскими боеприпасами.

Также мы писали об успешной ликвидации одного из запорожских гауляйтеров — Ивана Сушко. От тамады он попытался "пробиться" в представители оккупационной "власти", но его карьеру умело оборвали местные партизаны.