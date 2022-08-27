Укр

россия ночью обстреляла Харьков и Запорожье: фото и видео последствий

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пострадал исторический центр Харькова Новость обновлена 27 августа 2022, 07:10
Пострадал исторический центр Харькова

Про погибших в результате атаки пока неизвестно

Российские оккупанты не останавливают ударов по востоку и югу Украины — атаковали в ночь на 27 августа Харьков и Запорожье. Удар по Харькову нанесли около 2 ночи. Под обстрелом оказалась центральная часть города Основянского и Киевского районов. В частности, пострадала Павловская площадь.

В недавно реконструированных зданиях вылетели окна, сообщает мэр Игорь Терехов. Среди пострадавших зданий — историческая памятка, дом купца Адама Пиотровского, также повреждена школа.

В предварительной информации о пострадавших или погибших в результате обстрела не сообщалось, но на площади образовалась воронка от удара. Местные информационные сообщества делятся фото и видео последствий взрыва. Внимание — нецензурная лексика на записи.

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Последствия удара
Харьков взрывы 27 августа
Стекла вылетели не только в исторических зданиях, но и домах харьковчан
Харьков обстрел 27.08.2022
Воронки повредили дорожное покрытие

В Запорожье обстрел также начался около 2 ночи. Под ударом оказался не только областной центр, но и Запорожский район. Общее количество прилетов — 16, под ударом оказались объекты инфраструктуры в Шевченковском районе и возле города. Отмечается, что пока неизвестно о пострадавших в результате атаки, сообщает глава ОВА Александр Старух.

Накануне в Запорожской области оккупанты в результате обстрела населенного пункта Каменка убили молодую женщину с двумя детьми 8 и 2 лет — они находились в доме, который обстреляли. Также погиб 17-летний юноша из Орехова. Региональные сообщества также информируют об обстреле Никополя в ночь на 27 августа, оккупанты не оставляют его в покое уже несколько недель. Тем временем российские военные снова увеличили количество ракетоносителей в акватории Черного моря.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Запорожье