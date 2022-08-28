Полное запустение и медузный "десант": что происходит на Федотовой косе в Кирилловке (фото и видео)

Раньше на "Федотке" бурлила жизнь, а сейчас тусуются лишь медузы и чайки

Кирилловка Запорожской области, которая оказалась в российской оккупации, всегда была популярным местом среди туристов. Однако нынешняя ситуация не слишком располагает к курортным излишкам, поэтому не удивительно, что наиболее любимые отдыхающими пляжи — на Федотовой косе — пришли в запустение и поросли травой.

О том, как выглядит "Федотка" сейчас, рассказали администраторы Instagram-паблика azovseagram. Они не только показали уныние, которое принес с собой "русский мир" на украинскую землю, но и побывали на пляже после серьезного шторма на Азовском море.

Федотова коса всегда пользовалась популярностью среди приезжих и местных. Еще до развития культурного бизнеса она была местом для частого кемпинга и локальных выездов компаний, а после начала застраиваться различными заведениями. Для молодежи здесь был настоящий рай — много кафешек, баров и ночных клубов. Их близость к морю добавляла всегда дополнительного очарования такому отдыху. Стоит добавить, что именно здесь располагался один из крупнейших в Украине аквапарков — "Остров сокровищ", а также дельфинарий "Оскар".

"Федотка" сейчас

На улице ни души

Сейчас же большинство курортной инфраструктуры на "Федотке" заброшено, а сама она кажется пустынной и безлюдной.

Отдыхающих нет

Пляжи из-за отсутствия туристов щедро поросли травой

Бурное Азовское море

Единственными ее обитателями являются чайки, мелкие зверьки и, конечно же, медузы. Последние "высадили десант" 27 августа — сразу после серьезного шторма. Пляжи Кирилловки просто усеяны погибшими медузами, но убирать тельца морских обителей некому: оккупантам, разумеется, не до подобных порядков.

В целом обстановка на Федотовой косе слегка напоминает постапокалиптическую — в отдельных местах кажется, будто бы здесь никогда не ступала нога человека. И лишь имеющиеся постройки и слегка покосившиеся из-за влияния моря металлические заграждения доказывают, что это не так.

Такой пустой Федотова коса давно не была

Схожая ситуация, к слову, и во временно оккупированном Геническе. Здесь на пляжах также практически нет отдыхающих, а медузы заполонили все морское пространство.

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