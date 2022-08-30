Нам скоро восстанавливать Херсонщину: Ким сделал важное обращение к украинцам

Именно сейчас самое время поддержать украинских защитников

Украинцы спустя полгода боевых действий привыкли к войне и стали меньше помогать армии, однако Вооруженные силы Украины сейчас остро нуждаются в поддержке на фоне своих контрнаступательных действий в Херсонской области.

Такое заявление утром во вторник, 30 августа, сделал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он подтвердил, что сейчас идут тяжелые бои, однако их детали по понятным причинам нельзя разглашать, — обо всем со временем сообщит Генштаб.

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Также Ким заметил, что на большой части Украины привыкли к войне, из-за чего уменьшилась помощь в ВСУ касаемо поставок дронов, машин и прочего.

"А сейчас именно то время, когда это очень нужно. Враг вывел определенное количество беспилотников. У нас не хватает дронов и автомобилей", — подчеркнул он.

"Я обращаюсь ко всем волонтерам, — возобновите свои контакты, обратитесь, спросите у военных, чем им нужно помочь. Включайтесь снова в работу, потому что у нас скоро восстановление Херсонской области", — добавил глава Николаевской ОВА.

Как сообщал "Телеграф", по некоторым данным, только за 29 августа ВСУ смогли вернуть контроль над четырьмя населенными пунктами Херсонской области.