Взрывы и дороговизна в магазинах: как живет в оккупации Новая Каховка (видео)

До российского вторжения Новая Каховка активно развивалась

Новая Каховка — город в Херсонской области Украины, примечательный своим туристическим потенциалом и стратегическим значением. Именно возле него располагается одна из важнейших транспортных артерий и "ворота" для воды в Крым — Каховская ГЭС. Но в последнее время город появляется в новостных сводках из-за взрывов — он в оккупации и украинские военные ликвидируют склады боеприпасов российских захватчиков, а также бьют по линиям логистики.

Вот и в ночь на 31 августа сообщается о взрывах. В сети появилось видео на котором, как отмечается, взрывается склад боекомплекта оккупантов в Новой Каховке.

Местным жителям практически на линии фронта живется непросто. Кроме опасностей от взрывов, из-за которых население призывали эвакуироваться, усложняется все немалыми ценами на продукты питания и бытовые товары. Например, привозной "Доширак" стоит в Новой Каховке 40 грн. Цена в рублях дублируется на ценниках мелким шрифтом.

За небольшой детский шампунь марки "Ушастый нянь" нужно отдать 115 грн, а за дезодорант Rexona — больше 220 грн. На полках есть продукты как российского, так и украинского производства — за майонез "Экономный" просят 83 грн, украинский "Короливський смак" того же объема — в разы дешевле.

Традиционно недорогие на оккупированной территории продукты, которые выращивают на месте — фрукты и овощи. В более недорогом "Соц-маркете" за арбузы просят чуть более 2 грн/кг, капуста — от 8 грн/кг, лук — от 14 грн/кг.

Местные жители сообщают, что в городе много солдат. Напомним, оккупанты вошли в беззащитную Новую Каховку уже в первые часы российского вторжения — их интересовал канал воды в Крым, вспоминает глава города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Новой Каховке партизаны успешно ликвидировали коллаборанта — Виталий Гура был ранен из пистолета. Отметим, что главные коллаборанты временно оккупированных областей на юге Украины уже сбежали с территории областей — один в Крым, второй вообще в россию.