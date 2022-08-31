Россия сделала неожиданное предложение по Запорожской АЭС

В россии сделали странное заявление насчет миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В среду, 31 августа, на 189-й день полномасштабного вторжения рф миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье.

Об этом сообщает Reuters. Сейчас миссия МАГАТЭ находится в очереди на пункте пропуска на территории, подконтрольной Украине. Инспекторы планируют провести на Запорожской АЭС несколько дней.

По информации источника, россия неожиданно поддержала идею о том, что эксперты МАГАТЭ могут находиться на Запорожской АЭС Украины на постоянной основе.

"Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси подтвердил сегодня свои планы по установлению постоянного присутствия специалистов Агентства на ЗАЭС. россия приветствует данное намерение", — написал в Telegram постоянный представитель рф при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Напомним, Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев в понедельник, 29 августа. Группа сфокусируется на трех вопросах: физическая защита АЭС; ядерная безопасность; гарантии распространения ядерных материалов. Миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС в среду, однако оккупанты не выдали членам инспекции спецпропуска.

Ранее сообщалось, что россияне вновь обстреляли ЗАЭС 27 августа.