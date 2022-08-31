Сезон "бавовны" продолжается: в расположении оккупантов близ Мелитополя прогремело 10 взрывов

Оккупантам не скрыться от защитников Украины и партизан

В среду, 31 августа, на 189-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о взрывах вблизи Мелитополя (Запорожская область).

Об этом сообщил городской глава города Иван Федоров в telegram. По его информации, около 10 взрывов прогремело южнее Мелитополя. Он отметил, что "бавовна" произошла вблизи Молочного лимана, куда россияне свозили свою технику.

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город. Собираем более подробную информацию", — заявил Федоров.

Молочный лиман на карте Украины

Напомним, на военных объектах в Мелитополе и рядом с городом регулярно происходит "бавовна". К примеру, в ночь на 28 августа в районном центре была уничтожена база захватчиков, а также здание, где оккупанты вели подготовку к псевдореферендуму. Кроме того, на днях еще один штаб оккупантов был взорван в селе Приазовское, под Мелитополем.

Ранее сообщалось, что оккупационные "власти" Мелитополя решили вернуть памятник Ленину, который был снесен еще в 2015 году.