Смелые пенсионеры пешком вышли из оккупации, несмотря на смертельную опасность

Люди не хотят жить в российской оккупации

В пятницу, 2 сентября, на 191-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о бегстве нескольких украинских пенсионеров с временно оккупированных территорий Херсонщины.

Группа пенсионеров, несмотря на смертельную опасность, решила покинуть родное село, которое находится в оккупации, и направилась на подконтрольную Киеву территорию. К счастью, пожилые люди успешно добрались в безопасное место. Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

В полиции отметили, что безопасных путей эвакуации пока нет, а вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои. Кроме того, россияне ежедневно обстреливают населенные пункты из РСЗО. Тем не менее люди самостоятельно выходят из-под обстрелов. На этот раз 12 жителей одного из сел пешком преодолели несколько километров, брод через реку Ингулец и добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине.

"Правоохранители встретили уставших и успокоили их. Мужчины и женщины рассказали, что всю жизнь прожили в селе, так что знают все возможные места переправы. По их словам, в том населенном пункте еще остаются до ста мирных жителей, преимущественно преклонных лет, которые не захотели бросать дома и хозяйства", — сообщили в полиции.

Ранее в ВСУ призвали жителей Херсонщины эвакуироваться или найти безопасное убежище. Недавно ВСУ перешли в наступление на этом направлении.