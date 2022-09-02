Женщина сливала данные спецслужбам рф, пока муж воевал за Украину

Предательнице россияне пообещали "высокий уровень жизни"

В пятницу, 2 сентября, на 191-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что СБУ разоблачила женщину-информатора, которая предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. 31-летняя жительница Днепропетровской области начала работу на врага в мае 2022 года.

Примечательно, что женщина решилась на подобное, несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ. Муж, который сейчас находится на восточном фронте, регулярно перечислял ей деньги на содержание их общего сына.

По информации источника, злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях. Затем она передавала данные в военную разведку россии, после чего по позициям ВСУ наносились артиллерийские и минометные удары. Кроме того, рф использовала авиацию.

Сообщается, что в обмен на данные россияне пообещали женщине российский паспорт и высокий уровень жизни, если бы оккупанты захватили регион. Предательница была задержана после очередной передачи информации. Злоумышленнице сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее сообщалось, что СБУ накрыла масштабную коррупционную сеть в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как оказалось, схема была весьма простой. До этого СБУ провела обыски в 2 областях из-за хищения гуманитарки.