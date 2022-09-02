Укр

Женщина сливала данные спецслужбам рф, пока муж воевал за Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
СБУ разоблачила предательницу, которая передавала спецслужбам рф координаты ВСУ Новость обновлена 02 сентября 2022, 20:36
СБУ разоблачила предательницу, которая передавала спецслужбам рф координаты ВСУ

Предательнице россияне пообещали "высокий уровень жизни"

В пятницу, 2 сентября, на 191-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что СБУ разоблачила женщину-информатора, которая предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. 31-летняя жительница Днепропетровской области начала работу на врага в мае 2022 года.

Примечательно, что женщина решилась на подобное, несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ. Муж, который сейчас находится на восточном фронте, регулярно перечислял ей деньги на содержание их общего сына.

По информации источника, злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях. Затем она передавала данные в военную разведку россии, после чего по позициям ВСУ наносились артиллерийские и минометные удары. Кроме того, рф использовала авиацию.

Сообщается, что в обмен на данные россияне пообещали женщине российский паспорт и высокий уровень жизни, если бы оккупанты захватили регион. Предательница была задержана после очередной передачи информации. Злоумышленнице сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла масштабную коррупционную сеть в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как оказалось, схема была весьма простой. До этого СБУ провела обыски в 2 областях из-за хищения гуманитарки.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией