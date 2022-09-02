Украинский партизан взорвал росгвардейцев в Токмаке - один убит

Партизанское движение работает на временно оккупированных территориях

В пятницу, 2 сентября, на 191-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии сообщили о смерти росгвардейца в Токмаке (Запорожская область), которого якобы убил "корректировщик ВСУ".

По информации telegram-канала Baza, росгвардейцам и сотрудниками местной "полиции" дали наводку на мужчину, "который странно себя вел" у одного из домов. Во время беседы с ним неизвестный поднялся в квартиру и бросил в оккупантов гранату.

Сообщается, что сотрудников Росгвардии ранило, после чего герой переместился в подвал и открыл стрельбу по полицаю. Источник утверждает, что "полицейскому" удалось ранить партизана, однако тот сумел скрыться. Захватчики оцепили дом с помощью спецназа, но найти следов "корректировщика" не смогли. В россии считают, что он совершил самоподрыв.

Добавим, что один из росгвардейцев скончался в больнице, второй находится в реанимации.

Токмак на карте Украины

Блогер Сергей Стерненко на примере этой новости развенчал миф российской пропаганды про то, что жители временно оккупированных территорий якобы очень рады видеть "русский мир".

Сергей Стерненко прокомментировал героический поступок жителя Токмака

Ранее сообщалось, что партизаны взорвали штаб оккупантов в Запорожской области. До этого силы сопротивления уничтожили запорожского гауляйтера.