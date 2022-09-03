Россияне ударили по Николаевщине, есть погибший ребенок и много раненых

Больше всего пострадали два района области

На 192 день полномасштабного русского вторжения, оккупационная армия рф вновь нанесла удары по многострадальной Николаевской области. В результате вражеского обстрела со стороны россиян шесть жителей региона получили травмы различной степени тяжести, среди них несовершеннолетние. Один ребенок, к сожалению, погиб.

Соответствующую информацию в субботу, 3 августа, в своем телеграмм-канале обнародовала глава Николаевской областной администрации Анна Замазеева, отметив, что враг попал по населенным пунктам Николаевского и Баштанского районов. Кроме того, ночью было слышно несколько взрывов в городе Вознесенске.

По ее словам, кроме артиллерийских обстрелов, россияне били по области и по боевым из самолетов. Оккупационная армия повредила жилые и хозяйственные здания в Первомайской, Широковской и Березнеговатской общинах. Из-за массированных обстрелов возникло много пожаров. Одна из них случилась из-за попадания в гаражи в одном из районов областного центра. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме.

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"Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 — в Березнеговатом. Среди раненых — двое детей. К сожалению, есть и погибшие — 8-летний ребенок. Искренние соболезнования родным", – написала Замазеева.

Также сообщается, что по состоянию на утро 3 августа в медицинских учреждениях Николаевской области находится 577 человек, пострадавших от вражеских атак и обстрелов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кафиры снова открывали огонь украинскими городами, в частности, Николаеву и Харькову. В городах раздался ряд мощных взрывов. Только николаевцы насчитали как минимум 10 "прилетов" вражеских ракет.