Оккупантов "кладут" авиацией и уничтожают им переправы через Днепр — ОК "Юг"

Россияне в панике, ведь ВСУ с помощью огня контролирует их попытки перегнать технику через Днепр

На южных рубежах фронта весьма беспокойно — украинцы продолжают наступать, хотя ситуация местами и весьма сложная. Однако наши защитники по-прежнему четко и методично уничтожают на временно оккупированной Херсонщине склады с боеприпасами, а также отрезают им любые логистические пути. Среди них — и свеженаведенные понтонные переправы через речку Днепр.

Больше деталей стало известно из сводки оперативного командования "Юг" от 4 сентября. Военные подчеркивают, что ситуация может еще больше усложниться, ведь противник начинает злиться и в отместку за успехи ВСУ бить по мирным украинцам с еще большим остервенением, чем раньше.

Лишь накануне враг ударил ракетами по Николаевщине (вследствие чего погиб 8-летний ребенок), а также использовал для атак на гражданское население авиацию и артиллерию. Военным дополнительно досталось еще и огня из минометов, танков и РСЗО.

Наши парни тоже не дремлют, поэтому кошмарят оккупантов практических их же методами. За субботу, 3 сентября, по российским сосредоточиям военной силы и различным складам было нанесено около 24 серьезных ударов с помощью авиации.

Также продолжается методическое уничтожение вражеских солдат и техники. За последние сутки армия рф потеряла на южном отрезке фронта не менее 138 солдат, а также девять танков, РСЗО "Ураган", пушку-гаубицу 152-го калибра, гаубицу "Мста-Б" и 18 броневиков. Дополнительные приятности — поврежденная паромная переправа рядом с Бериславом и минус склад с БК в Баштанском районе Херсонской области.

Места, где уничтожили склад и повредили переправу

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие прогнозы на длительность контрнаступления ВСУ на юге дает глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Сразу отметим — конкретных дат чиновник не назвал, но подметил пару интересных моментов.