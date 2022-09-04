Грязные пляжи и "призраки" аттракционов: как Железный Порт закончил "курортный" сезон

Вместе с осенними дождями в Железный Порт пришла почти осенняя прохлада

До полномасштабной войны с россией окончание лета не равнялось окончанию курортного сезона в наиболее популярных среди отдыхающих городов у Черного моря. Однако сейчас, с первым ощутимым похолоданием, на хоть каких-то туристов и вовсе рассчитывать не приходится. Впрочем, тот же Железный Порт не слишком много их видел и на протяжении лета — в основном на пляжи рисковали приходить местные жители. Как один из известнейших украинских курортов встречает осень, подробнее расскажет "Телеграф".

Свой материал мы основываем на информации, опубликованной местными жителями в Instagram и YouTube. Судя по слегка отличающейся картинке, за разными пляжами оставшиеся в городе люди следят по-разному, ведь где-то местечко кажется ухоженным, а где-то — словно уже много месяцев не видело ни одного человека.

Ненормальной, однако традиционной для 2022 года "нормой" являются полупустые пляжи и набережные. Лишь в отдельных случаях где-то можно заметить некоторых отдыхающих, которые либо пришли поплескаться, либо позагорать.

К некоторым из них, к слову, с удовольствием присоединяются дельфины. Из-за отсутствия навалы туристов эти морские зверьки стали более смелыми и подплывают почти к самому берегу, развлекая людей своими прыжками.

Однако столь радужная ситуация далеко не везде. На отдельных пляжах лето прощается засильем водоростей, которые выбросило на берег, но убирать это все "добро" никто особо не стремится.

Молчаливыми стражами происходящего у Черного моря остаются отдельные аттракционы, которые построены вблизи пляжей — для пущего удобства отдыхающих. Сейчас они кажутся настоящими "призраками" прошлого, с укором изучающие ситуацию.

Добавим, что недавнее похолодание, зацепившее часть Украины, не прошло и мимо Железного Порта. Один из местных жителей поделился видеозаписью, на которой видно, что его на пути к морю застал серьезный ливень.

Отметим, что ранее мы рассказывали, как вместе с ЖП приходится страдать в оккупации и Лазурному, что расположено совсем неподалеку. Помимо стандартного запустения здесь еще нередко и наблюдается засилье медуз.