Хотя россияне и пытаются сделать вид, что успешно противостоят ВСУ на Харьковщине, сообщения их оптимистичными никак не назовешь

Информация о том, что Вооруженные Силы Украины активно пошли в контрнаступление в Харьковской области, появилась в среду с утра в российских телеграм-каналах и пабликах. Украинская сторона продолжает сохранять тишину вокруг продвижения защитников. Лишь в некоторых местных ресурсах Балаклеи опубликовали фото украинского воина с государственным флагом на фоне стелы на въезде в город.

Между тем, россияне продолжают публиковать сведения с фронтов, пытаясь убедить себя, что все не так плохо. По данным прокремлевских телеграм-каналов, ВСУ воюют значительной группировкой, Балаклею взяли в окружение, а Волохов Яр, где находится важный транспортный узел, вероятно уже возвращен под контроль Украины.

Информацию об освобождении нескольких населенных пунктов подтвердил также военный преступник игорь стрелков (горкин). По его данным, в зоне боев находятся мобилизованные из "ЛДНР", не имеющие навыков ведения боевых действий и не оснащенные оружием, а также подразделения росгвардии, которую тоже трудно назвать боевым подразделением, если речь не идет о борьбе с гражданским населением во время акций протеста.

Между тем, в купянских телеграм-каналах публикуют видео, на котором, вероятно, изображено уничтожение российских зенитно-рактеных комплексов С-300 вблизи Балаклеи. Сообщается также, что жители оккупированного города пока остаются без связи, хотя знают о контрнаступлении и очень ждут освобождения.

Как сообщал "Телеграф", российское министерство обороны, славящееся своими дерзкими и очевидно вымышленными комментариями об успехах оккупантов в Украине, почему-то никак не комментирует события в Харьковской области. Молчит оно и по поводу событий в Херсонской области.