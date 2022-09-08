Зачем рф нужен "референдум" в Херсонской и Запорожской областях: Федоров назвал причину

Цивилизованное общество не воспримет результаты "голосования" на оккупированных территориях

Российские захватчики уже отказались от планов проведения "референдума" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре, но рассуждают о вероятной новой дате. При этом ни о каком улучшении жизни для мирного населения и речи быть не может. По мнению мэра Мелитополя Ивана Федорова, такое "голосование" может позволить рф провести очередную волну мобилизации в подконтрольных им районах. Это связано с серьезными потерями в армии противника.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Украинской правде". Федоров говорит, что на это прямо намекает происходящее сейчас на Донбассе, который россия кошмарила на протяжении последних восьми лет.

Несмотря на тотальную милитаризацию региона, большинство жителей оккупированных территорий Донетчины и Луганщины не являлись военными. Это не помешало российским боевикам устроить тотальную зачистку среди населения мужского пола — известны многие случаи, когда мирных жителей забирали на войну просто посреди улицы.

"Мы же знаем эти факты: людей бросают, как пушечное мясо. И я боюсь, что именно для этого они пытаются провести "референдум" и таким образом покрыть тот дефицит, который у них с каждым днем все больше и больше", — говорит Федоров.

По его данным, сейчас в том же Мелитополе пока мобилизации нет. Но россияне не единожды пытались останавливать выезд мужчин призывного возраста на подконтрольную территорию Украины и даже в Крым.

При этом Федоров подчеркивает: в остальном любые псевдореферендумы, которые может попытаться провести рф на временно оккупированных территориях Украины, ни на что не повлияют. Как минимум потому, что никто из цивилизованного мирового общества не признает их результаты.

Отметим, что Мелитополь продолжают пичкать пророссийской пропагандой, в том числе накачивая местное население тезисами о "единстве с россией".

При этом в том же оккупированном Херсоне продвижение "референдума" отсутствует, несмотря на засилье другой российской рекламы.