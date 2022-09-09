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"Купола" не помогут: в Воздушных силах ВСУ назвали единственный путь закрыть Николаев от обстрелов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Николаевщина под обстрелом почти каждый день с самых первых дней войны
Николаевщина под обстрелом почти каждый день с самых первых дней войны

Средствами ПВО Николаев не спасти

Часть снарядов, которые россия выпускает по Николаеву, имеют большую дальность поражения и их нельзя сбить, ввиду чего единственный путь сохранить город от обстрелов, — убрать с зоны досягаемости оружие, которое выпускает эти снаряды.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что если РСЗО "Град" стреляет на 20 километров, то "Торнадо-С" может поражать цели на расстоянии более чем 100 километров, при этом средства противовоздушной обороны не могут сбивать реактивные снаряды, которые они выпускают.

Комплексы С-300 тоже могут стрелять довольно далеко, — до 75 километров.

"Их никакими "куполами" не остановишь. Единственное противодействие РСЗО – это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть, делать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами", — подчеркивает Игнат.

По его словам, украинские военные используют советские истребители МиГ с американскими противорадиолокационными ракетами HARM для уничтожения комплексов врага как в глубине обороны, так и в непосредственной близости.

Также, добавляет Игнат, поможет отодвинуть линию фронта на дальность выстрела вышеперечисленных снарядов от Николаева, однако это не простая задача, — сейчас оккупированные территории начинаются всего за пару десятков километров от Николаева.

Николаев на карте боевых действий
Николаев на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", ранее генерал Дмитрий Марченко объяснял, зачем россияне пытаются подобраться к Кривому Рогу.

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