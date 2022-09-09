"Купола" не помогут: в Воздушных силах ВСУ назвали единственный путь закрыть Николаев от обстрелов

Средствами ПВО Николаев не спасти

Часть снарядов, которые россия выпускает по Николаеву, имеют большую дальность поражения и их нельзя сбить, ввиду чего единственный путь сохранить город от обстрелов, — убрать с зоны досягаемости оружие, которое выпускает эти снаряды.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что если РСЗО "Град" стреляет на 20 километров, то "Торнадо-С" может поражать цели на расстоянии более чем 100 километров, при этом средства противовоздушной обороны не могут сбивать реактивные снаряды, которые они выпускают.

Комплексы С-300 тоже могут стрелять довольно далеко, — до 75 километров.

"Их никакими "куполами" не остановишь. Единственное противодействие РСЗО – это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть, делать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами", — подчеркивает Игнат.

По его словам, украинские военные используют советские истребители МиГ с американскими противорадиолокационными ракетами HARM для уничтожения комплексов врага как в глубине обороны, так и в непосредственной близости.

Также, добавляет Игнат, поможет отодвинуть линию фронта на дальность выстрела вышеперечисленных снарядов от Николаева, однако это не простая задача, — сейчас оккупированные территории начинаются всего за пару десятков километров от Николаева.

Николаев на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", ранее генерал Дмитрий Марченко объяснял, зачем россияне пытаются подобраться к Кривому Рогу.