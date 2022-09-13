Без бензина, в ожидании ВСУ: что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Судя по всему, из района многие бегут

На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях забеспокоились и оккупанты украинского Донецка.

Последние сутки российские пропагандисты все чаще стали говорить о подготовке наступления украинских военных на Донецк.

Утром 12 августа пророссийский канал "Типичный Донецк" сообщил, что в Петровском районе Донецка в несколько раз усилилась активность украинских беспилотников, что может говорить о подготовке контратакующих действий.

Подобные сообщения распространяли и вечером 12 сентября, — пропагандисты заявили, что два батальона ВСУ идут с Угледара на Марьинку и хотят в перспективе взять Донецк в окружение.

Кроме того, интересно, что на донецких заправках в течение уже нескольких дней проблемы с топливом, бензин пропал, газ подорожал. На некоторых АЗС бензин есть, однако продается он по талонам.

Так выглядят заправки в Донецке

Сообщается, что дефицит бензина вызван задержкой вагонов в пути следования и ажиотажным спросом.

Вот как выглядят очереди за бензином в районе:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как украинские военные еще на шаг приблизились к освобождению Херсона.