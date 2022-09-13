"Твердая валюта": защитника Украины от ранения осколком спасли гривны (фото)

Украинские гривны стали настоящим оберегом для солдата

Во вторник, 13 сентября, на 202-й день полномасштабного вторжения рф стало известно об удивительном спасении бойца чеченского батальона имени Джохара Дудаева.

Соответствующей информацией поделился украинский политический деятель Борислав Береза в Facebook. Он отметил, что солдата, который воюет за Украину, от попадания российского осколка спасли гривны, сложенные в нагрудном кармане.

"Российский осколок под Изюмом остановили… купюры. Эти несколько сложенных гривен были в нагрудном кармане бойца чеченского батальона им. Джохара Дудаева, который зашёл одним из первых в город. Да, гривна никогда еще не была такой сильной", — написал Береза, который прикрепил фото тех самых купюр, спасших защитника Украины.

В сети пожелали защитнику Украины удачи и долголетия, а также отметили, что его "спасла" Леся Украинка и въездная башня Луцкого замка, которые изображены на купюре номиналом 200 грн. Кроме того, пользователи шутили, что гривна наконец-то стала "твердой валютой".

В сети прокомментировали чудесное спасение защитника Украины

Справка: Батальон имени Джохара Дудаева или "Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева" — военное формирование чеченских добровольцев, принимающее участие в российско-украинской войне на стороне украинских войск, состоит преимущественно из чеченцев, эмигрировавших за границу после второй чеченской войны. Назван в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Напомним, еще 10 сентября армия рф бежала из Изюма. Сообщалось, что не все российские подразделения успели выйти из города. В итоге населенный пункт был взят в кольцо и зачищен от оккупантов.