"Кричала "за россию": в Кривом Роге поймали ценительницу "русского мира", которая фотографировала место прилета (видео)

Теперь в неадекватном поведении пророссийской жительницы города будут разбираться правоохранители

В Кривом Роге, по которому оккупационная армия россии нанесла мощный ракетный удар, повредив гидротехнические сооружения, местные жители поймали женщину, которая фотографировала и снимала видео место прилета. Кроме того, ценительница страны-агрессора кричала на всю улицу, что она за россиян. Пользователи сети бурно обсуждают поступок предательницы и выражают свое недовольство действиями женщины.

Видеозапись, на кадрах которой видно, как жители города "общаются" с предательницей в пятницу, 16 сентября, распространяется по просторам соцсетей. Как сообщается, на место инцидента были вызваны правоохранители, которые доставили женщину в отделение, чтобы в дальнейшем установить все факты и причины ее такого поступка.

"Ребята, будьте внимательны. Среди нас 100% есть продажные гниды которых нужно высекать и наказывать. Если вы видите подозрительных людей – снимайте на камеру их действия, звоните в полицию и задерживайте сами (если есть возможность). Только так победим! Смерть российским оккупантам! Слава Украине!", — говорится в тексте публикации.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

В комментариях под видео пользователи бурно критикуют поступок женщины, отмечая, что ее нужно было наказать, облив зеленкой, чтобы предательница сразу была видна среди другого населения города.

Есть и такие, кто советует отправлять таких сразу в россию, однако большинство все же сошлось во мнении, что коллаборантка точно должна быть наказана за свои преступные действия, из-за которых могли пострадать невинные люди.

Ранее "Телеграф" сообщил, как в Херсоне украинские партизаны взорвали очередного изменника Родины Игоря Телегина, который перешел на сторону оккупационной армии россии и сотрудничал с россиянами.