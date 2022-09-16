Укр

"Кричала "за россию": в Кривом Роге поймали ценительницу "русского мира", которая фотографировала место прилета (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оккупанты снова ударили по Кривому Рогу Новость обновлена 16 сентября 2022, 11:22
Оккупанты снова ударили по Кривому Рогу

Теперь в неадекватном поведении пророссийской жительницы города будут разбираться правоохранители

В Кривом Роге, по которому оккупационная армия россии нанесла мощный ракетный удар, повредив гидротехнические сооружения, местные жители поймали женщину, которая фотографировала и снимала видео место прилета. Кроме того, ценительница страны-агрессора кричала на всю улицу, что она за россиян. Пользователи сети бурно обсуждают поступок предательницы и выражают свое недовольство действиями женщины.

Видеозапись, на кадрах которой видно, как жители города "общаются" с предательницей в пятницу, 16 сентября, распространяется по просторам соцсетей. Как сообщается, на место инцидента были вызваны правоохранители, которые доставили женщину в отделение, чтобы в дальнейшем установить все факты и причины ее такого поступка.

"Ребята, будьте внимательны. Среди нас 100% есть продажные гниды которых нужно высекать и наказывать. Если вы видите подозрительных людей – снимайте на камеру их действия, звоните в полицию и задерживайте сами (если есть возможность). Только так победим! Смерть российским оккупантам! Слава Украине!", — говорится в тексте публикации.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

В комментариях под видео пользователи бурно критикуют поступок женщины, отмечая, что ее нужно было наказать, облив зеленкой, чтобы предательница сразу была видна среди другого населения города.

Есть и такие, кто советует отправлять таких сразу в россию, однако большинство все же сошлось во мнении, что коллаборантка точно должна быть наказана за свои преступные действия, из-за которых могли пострадать невинные люди.

Ранее "Телеграф" сообщил, как в Херсоне украинские партизаны взорвали очередного изменника Родины Игоря Телегина, который перешел на сторону оккупационной армии россии и сотрудничал с россиянами.

Теги:
#Война #Кривой Рог #Ракетный удар #Коллаборанты