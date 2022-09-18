Пустые улицы и грязные пляжи: что происходит в оккупированной Кирилловке в сентябре (видео)

Многих жителей Кирилловки запугали захватчики, заставляя регистрировать бизнес через россию

Многие курортные поселки Азовского моря живут в ожидании прихода украинских защитников. Среди их числа — и Кирилловка Запорожской области, где люди во многом зависят от наплыва отдыхающих, которых в 2022 году, разумеется, практически не было. Как и многие недели до этого, местные жители могут полагаться лишь сами на себя, изредка приходя к морю. Но сейчас и оно не радует — начался сезон штормов, и пляжи стали еще более грязными, чем до этого.

Больше подробностей о жизни Кирилловки в оккупации расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные YouTube-канала "Земеля", а также Facebook-группы "Типичная Кирилловка".

После нескольких дней серьезных штормов Азовское море заметно помутнело, также на берегу стало куда холоднее. Видно, что на украинский курорт уже весьма ощутимо прорывается осень. Большая часть береговой линии сейчас покрыта большим количеством тины и водорослей, которые оккупационные "власти" убирать, конечно же, не планируют. Не волнуют их и тельца медуз, которые погибли, будучи выброшенными на пляжи. Разлагаясь, они добавляют "непередаваемых ароматов" и без того не слишком гостеприимным берегам Кирилловки.

В этом населенном пункте курортный сезон закончился, так и не начавшись. Большинство магазинов и рынков практически не работают, об курортной инфраструктуре и вовсе можно не говорить.

На протяжении лета работали всего несколько баз отдыха, которые в условиях оккупации были вынуждены максимально занижать цены для редких желающих все же понежиться на берегу Азовского моря. Большинство туристов, к слову, были такими же жителями оккупированных городов — Энергодара, Мелитополя и других ближайших населенных пунктов. При чем большинство из них приезжали к морю не сколько ради отдыха, а чтобы переждать сложности.

К слову, по информации "РБК-Украина", многих предпринимателей Кирилловки оккупанты заставляли переносить регистрацию бизнеса из Украины в россию. Если человек отказывался, ему угрожали "национализацией". Также здесь часто промышляют мародеры и воры — из числа все тех же "освободителей".

Большинство оставшихся в Кирилловке жителей с нетерпением ждут прихода ВСУ, а также надеются, что нынешние трудности — лишь ступенька к огромному успеху в следующем году, уже под сине-желтыми флагами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приходится выживать в оккупации курортному Бердянску. Отдельно мы расписывали сногсшибательные цены, которые россияне установили в местных супермаркетах.