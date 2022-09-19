Нужно остановить россию: Зеленский жестко отреагировал на обстрел еще одной АЭС

Действия страны-агрессора подвергают опасности весь мир

Обстрел Пивденноукраинской АЭС в Южноукраинске Николаевской области, который произошел ночью 19 сентября, произвел немалый общественный резонанс, — среди прочего, его прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он высказался утром на своем канале в Telegram, показав заодно и видео момента прилета.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", — подчеркнул Зеленский.

Судя по таймметке на видео с камер наблюдения, удар произошел незадолго после полуночи, — вспышка была огромной, а ударная волна выбила стекла во многих зданиях станции.

Стоит заметить, что также на обстрел отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак, призвал признать россию страной-спонсором терроризма, что никак не могут сделать в США.

"Нужно давать по зубам. россия – государство-спонсор терроризма. Да, трусливая. Да, примитивная и жалкая. Но это не опровергает того, что россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом", — написал Ермак.

Кроме того, в сети появились фото последствий удара по АЭС в Южноукраинске:

Ударная волна была очень мощной

Разбилось более сотни окон

Персонал к счастью не пострадал

На месте прилета осталась большая рытвина

Стоит заметить, что это не единственная украинская атомная станция, которую терроризирует россия, — в оккупации находится еще и Запорожская АЭС в Энергодаре, где прямо на станции создали базу военной техники рф и обстреливают другую сторону Днепра, прикрываясь атомным объектом.

Как сообщал "Телеграф", после ряда провокаций рф пришлось отключить все работавшие энергобоки ЗАЭС, станция остановлена.