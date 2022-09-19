Россиянам в Херсонской области предлагают сдаться: ВСУ прижали вражеские подразделения вплотную к правому берегу

Враг деморализован и полностью осознает, что пути к отступлению перекрыты

Контрнаступление Сил обороны Украины в Херсонской области продолжается и дает свои результаты в виде освобожденных от россиян населенных пунктов. Помимо этого отдельные подразделения вражеской армии были зажаты между украинскими военными и правым берегом, после чего им предложили выход.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ВСУ в Херсонской области держат огневой контроль над переправами и транспортными путями через Днепр, что не дает российским оккупантам отходить.

"Они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые находятся в этой части Херсонщины. Поэтому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как", — сообщила Гуменюк.

Она добавила, что невозможность отступить и события на Харьковском направлении очень деморализовали российских военных, и они уже не видят смысла из своего пребывания в Херсонской области. Поэтому уже было зафиксировано множество случаев, когда подразделения армии РФ выходили на связь с украинскими военными и заявляли о том, что хотят сдаться.

"Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины, и по пути они имеют существенное препятствие — Днепр, который в принципе для них пока непроходим, непроплывен, непроезден", — пояснила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

При этом она отметила, что случаи, когда россияне заявляют о готовности сдаться, очень тщательно проверяются, поскольку вражеская армия способна на провокации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, судя по актуальным картам боевых действий в Украине, враг теряет тактически значимые позиции на Херсонщине, но накануне была зафиксирована попытка атаки со стороны россиян. По предварительным данным, оккупанты могут выстраивать линию обороны на восточной границе Херсонской области и ждут следующие шаги ВСУ к югу от Днепра.