На Луганщине оккупанты похищают людей целыми селами: о чем говорят в Генштабе

Вполне вероятно, что захватчики планируют использовать пустые населенные пункты для очередных провокаций

Пока украинские защитники продолжают свои успешные военные операции на некоторых направлениях фронта, о чем свидетельствуют свежие карты боев, россияне усиливают террор мирных жителей. Особенно тяжело сейчас приходится Луганщине, которая может стать следующим этапом контрнаступления ВСУ. Так, на днях жителей сел Куземовка и Гончаровка Сватовского района было насильно вывезено вглубь оккупированной области. При этом сами населенные пункты продолжают удерживать захватчики.

Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ в четверг, 22 сентября. Украинские военные подчеркивают: людей заставили покинуть родную землю, буквально выселив их из домов.

Главная причина подобного поведения солдат вражеской армии — попытка обустроить на территории сел новое инженерное оборудование, необходимое для ведения активных обстрелов и других боевых действий. При этом они пытаются скрыть расположение своей техники. Вполне вероятно, что людей насильно вывезли из населенных пунктов, опасаясь, что оборудованные позиции будут быстро "сданы" ВСУ.

Куземовка и Гончаровка на карте Украины

Подобные поступки являются грубым нарушением норм Международного гуманитарного права, однако, к сожалению, это уже норма для самих российских оккупантов.

Добавим, что с некоторыми сложностями столкнулись и жители временно оккупированных районов Николаевщины. Так, в некоторых селах области оккупанты отобрали у людей машины-молоковозы, используя их для транспортировки горючего на свои позиции в зоне боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему с освобождением Луганской области ВСУ вряд ли смогут повторить успех, аналогичный контрнаступлению на Харьковщине. Ситуацию объяснил глава ОВА Сергей Гайдай.

Также мы писали, что на оккупированном Донбассе, а также в Крыму российские захватчики способны организовать очередную волну скрытой мобилизации. Это связано с большими потерями в армии оккупанта.