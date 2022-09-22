На Луганщине оккупанты похищают людей целыми селами: о чем говорят в Генштабе
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Вполне вероятно, что захватчики планируют использовать пустые населенные пункты для очередных провокаций
Пока украинские защитники продолжают свои успешные военные операции на некоторых направлениях фронта, о чем свидетельствуют свежие карты боев, россияне усиливают террор мирных жителей. Особенно тяжело сейчас приходится Луганщине, которая может стать следующим этапом контрнаступления ВСУ. Так, на днях жителей сел Куземовка и Гончаровка Сватовского района было насильно вывезено вглубь оккупированной области. При этом сами населенные пункты продолжают удерживать захватчики.
Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ в четверг, 22 сентября. Украинские военные подчеркивают: людей заставили покинуть родную землю, буквально выселив их из домов.
Главная причина подобного поведения солдат вражеской армии — попытка обустроить на территории сел новое инженерное оборудование, необходимое для ведения активных обстрелов и других боевых действий. При этом они пытаются скрыть расположение своей техники. Вполне вероятно, что людей насильно вывезли из населенных пунктов, опасаясь, что оборудованные позиции будут быстро "сданы" ВСУ.
Подобные поступки являются грубым нарушением норм Международного гуманитарного права, однако, к сожалению, это уже норма для самих российских оккупантов.
Добавим, что с некоторыми сложностями столкнулись и жители временно оккупированных районов Николаевщины. Так, в некоторых селах области оккупанты отобрали у людей машины-молоковозы, используя их для транспортировки горючего на свои позиции в зоне боевых действий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему с освобождением Луганской области ВСУ вряд ли смогут повторить успех, аналогичный контрнаступлению на Харьковщине. Ситуацию объяснил глава ОВА Сергей Гайдай.
Также мы писали, что на оккупированном Донбассе, а также в Крыму российские захватчики способны организовать очередную волну скрытой мобилизации. Это связано с большими потерями в армии оккупанта.