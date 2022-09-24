"Полная изоляция для учителя - это ад": история жительницы оккупированного Херсона

Учительница из Херсона рассказала о работе в оккупации

Херсон оказался в российской оккупации практически с первых дней большой войны. Тем не менее украинские силы обороны делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить город.

При сотрудничестве с Global Teacher Prize Ukraine 2022 "Телеграф" публикует историю учительницы из Херсона Натальи Бабич, которая работала в оккупации под страхом смерти.

"В Херсоне отработала почти 30 лет на должности учителя, там же встретила войну с оккупацией таврического края. 24 февраля, первый день войны, начался для меня ужасными взрывами на Чернобаевском аэродроме, который, словно на ладони, виднеется с моего балкона (каких-то 3 км по прямой). Дальше — сюрреалистические картины бесконечных очередей за хлебом, питьевой водой, к банкоматам, а люди – безликие, растерянные, молчаливые, в темной одежде. Магазины закрыты, транспорт не курсирует вообще. Впоследствии – полный захват города, то есть физическое присутствие "освободителей".

Несмотря на все проблемы, работала день за днем, вплоть до 30 апреля, когда и завершился учебный год в Херсоне. Дистанционное обучение у нас четко налажено еще со времен карантина, поэтому технически все было хорошо. Только вот спать ночью удавалось разве что 2-3 часа из-за бесконечных взрывов за окном, а с 9 – 5 полноценных уроков каждый день – и те под громкую музыку обстрелов.

Закономерно или парадоксально, но чем более критической становилась ситуация в городе, тем изобретательней приходилось быть перед камерой: миссия учителя – адаптировать обучение к условиям, какими бы они ни были. Детский смех, остроумные замечания, насмешки над врагом остроумным и острым словом – так охарактеризую свои уроки. Поскольку рядом с каждым учеником перед камерой были пушистые домашние любимцы (лают, лают или просто спят), то и темой для обсуждений и изучения, скажем, частей речи стали реальные посты о животных на фронте, в окопах, раненых и спасенных казаками ВСУ под обстрелами.

В конце концов и самой пришлось воспитывать 1,5 месячного котенка с начала войны и везти через линию фронта, 30 вражеских блокпостов с бурятами, чеченцами. Но это отдельная история.

Конечно же, было время с нестабильным интернетом, и самое страшное – отсутствие какой-либо связи (мобильной, кабельной, телевидения, радио). Полная тишина в Херсоне. Полная изоляция для учителя – ад. Вот здесь пошла в ход вся домашняя библиотека (не менее восьмисот страниц в день). А после таких пауз – бурные обсуждения прочитанного, интересного с комментариями, рекомендациями.

Последний день обучения стал слишком эмоциональным для всех: теплыми словами благодарности обменивались дети, которые географически находились и в Херсоне, и в разных областях Украины, и по всей Европе. Это наша общая мечта – моя и детей. Горжусь своей профессией, коллегами, питомцами, родным городом, государством. Если бы судьба позволила вернуться на 30 лет раньше и выбирать профессию – ничего бы не изменила".

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