Месяцы в подвалах Лавры под огнем: эксклюзивный фоторепортаж из освобожденного Святогорска

Святогорск был освобожден в рамках спланированной операции спустя несколько месяцев после отхода ВСУ

На территории Донецкой области сейчас точатся одни из наиболее жестоких боев с российскими захватчиками. Страдают многие мирные жители, теряя близких и собственные дома. Одним из наиболее покалеченных войной городов Донетчины стал Святогорск, на территории которого расположена Свято-Успенская Лавра, важная православная памятка Украины. Территорию обители регулярно обстреливали российские оккупанты, при этом уверяя всех, что удары наносятся со стороны ВСУ.

Как выживали люди под шквальным огнем и в каком состоянии святыня находится сейчас, собственными глазами увидел корреспондент "Телеграфа". Представляем вам эксклюзивный фоторепортаж из Святогорска, где нынче происходит процесс разминирования территории.

Для того, чтобы добраться до самой Лавры, необходимо преодолеть множество улочек когда-то мирного города. Сейчас дороги здесь разбиты, а на обочинах виднеется сожженная российская техника. Помимо этого военнослужащие регулярно убирают осколки ракет и других боеприпасов, заброшенных сюда оккупантами.

Вот что приходится убирать после "освободителей"

Условия, в которых сегодня живут святогорцы, весьма прискорбные

В отдельных местах можно даже увидеть остатки российских ракет, которые застряли в земле, так и не разорвавшись. Они до сих пор хранят в себе большую опасность для населения.

В кустах затаилась российская ракета

Обследуя местность, можно наткнуться как на мины, так и на брошенные россиянами расположения. Здесь, как и в россии, царят беспорядок, мусор и хаос.

Разминированием таких "сюрпризов" сейчас занимаются ВСУ

Россияне оставили после себя много мусора

Купола Свято-Успенской Лавры виднеются издалека, хоть она и расположена в лесистой местности. Вполне вероятно, что сама природа смогла защитить святыню от массивных разрушений.

Свято-Успенская Лавра видна издалека

Однако если присмотреться ближе, то вражеский огонь все же добрался до Лавры. Здесь найдутся и разбитые купола, и упавшие кресты, и разрушенные подсобные здания на территории храма.

Часть храма все же была повреждена после прилета

Один из крестов рухнул вниз, но его отыскали и берегут

Одного из куполов больше нет

Больше всего, конечно же, поражает разрушенный мост на подходе к обители. Из-за такой выходки оккупантов несколько сотен людей могли оказаться на грани голода, если бы не имеющиеся у них запасы продовольствия и медикаментов.

Мост россияне просто подорвали

Местных жителей пытались отрезать от мира

Российских военных не останавливали надписи "Люди" и "Дети", сделанные прямо на стенах Лавры. Они просто запускали дроны со взрывчаткой, били ракетами и артиллерией.

Надписи на церковных стенах заставляют сердце сжиматься

Святогорцы уже привычны к подобным разрушениям

Все стены Лавры изрешечены осколками от артиллерийских снарядов.

Не стены, а решето

Несколько месяцев оккупации в подвалах святыни действительно жили люди, в основном представители самого Святогорска. Хотя, конечно же, искали здесь пристанища и жители других населенных пунктов, которым удалось добраться до города. Им выделяли спальное место и даже давали некоторые предметы личной гигиены, включая посуду. Некоторые люди до сих пор остаются жить в Свято-Успенской Лавре, ведь им некуда идти.

Так выглядит подвал, где находились сотни мирных жителей

Как рассказала нашему корреспонденту жительница Святогорска Виктория Глумова, ее дом был уничтожен пожаром после очередного из "прилетов" российских снарядов. С 18 июня она находится в Лавре, за что очень благодарна настоятелю. Обстрелы, вспоминает она, были очень мощными, оккупанты использовали танки, дроны и артиллерию. К счастью, в святыне были еда и медикаменты, которыми проживающие щедро делились друг с другом.

Жительница Святогорска Виктория Глумова

Сейчас, после деоккупации города, множество людей предпочли уехать из Святогорска в более безопасное место. Однако есть и те, кто остался. Несмотря на пережитые ужасы, они уже даже не дергаются от звуков взрывов — знают, что сейчас они обозначают разминирование территории. Именно над этим здесь пока и трудятся представители ВСУ.

Надеемся, что Святогорску хватит сил, чтобы восстановиться после войны

Фоторепортаж: Ян Доброносов, "Телеграф".