Машину разворотило полностью: на Сумщине на мине подорвалось авто, без жертв не обошлось (фото)

В пострадавшем автомобиле находилось четыре человека, трое из них сейчас в больнице

Украинцы регулярно сталкиваются с трагичными последствиями полномасштабного вторжения рф в Украину, что длится уже 221 день. Так, утром воскресенья, 2 октября, на территории Тростянца Сумской области раздался мощный взрыв. Как оказалось — на мину налетела машина связистов, работающих в компании "Укртелеком". Детонация снаряда была столь сильной, что авто разворотило на части. К сожалению, водитель транспортного средства погиб на месте.

Подробности инцидента сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Также фотографиями с места трагедии поделились в Офисе генерального прокурора Украины, подчиненные которого уже расследуют очередное военное преступление россии.

Как отметил губернатор Сумщины, сотрудники "Укртелекома", спешившие выполнить рабочие задачи, съехали в Тростянце на обочину дороги рядом с телевизионной башней. В этом периметре одно из колес автомобиля и наехало на оставленную оккупантами мину. Машина тут же взлетела на воздух, из-за чего пострадали все находящиеся в салоне люди.

От автомобиля остались лишь обгоревшие запчасти

Водитель, как уже упоминалось, от полученных травм погиб на месте. Еще трое связистов находятся в больнице с ранениями разной тяжести.

Взрыв произошел на обочине дороги

Водителя, находящегося за рулем, спасти не удалось

По словам Живицкого, Ахтырский район, в состав которого входит Тростянец, остается одной из наиболее заминированных территорий в Сумской области. При этом специалисты регулярно занимаются обезвреживанием российских снарядов, часто работая в весьма опасных для жизни условиях.

Тростянецкое отделение прокуратуры уже начало расследование, связанное с нарушением законов и обычаев войны, которое повлекло за собой умышленное убийство. Уверены, что в свое время россияне ответят за каждую жизнь, которую унесла эта война.

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