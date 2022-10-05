На Киевщине существенные разрушения после атаки дронов: полиция сделала важное обращение

По словам местных жителей, взрывы раздавались всю ночь

В ночь на 5 октября оккупанты нанесли удары с дронов по критической инфраструктуре Белой Церкви на Киевщине. Через несколько часов они повторили серию атак на город.

Об этом стало известно из многочисленных сообщений местных жителей. Кроме того, о ситуации написал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он отметил, что после взрывов примерно в 2 часа ночи атака дронов-камикадзе снова произошла в 4 утра.

"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, по состоянию на 8.15 продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС. Пожар продолжают тушить.

Сообщение главы ОВА Киевщины

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий на своей странице в Фейсбуке призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Людей, проживающих возле эпицентра пожара, он попросил не подходить к окнам и не открывать их до тех пор, пока все последствия ударов не ликвидируют пожарные.

К тому же в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщили о сбитии 6 дронов-камикадзе "Shahed-136" этой ночью. Это произошло на юге Украины.

Сообщение Воздушных Сил ВСУ

В сети местные жители также публикуют видео с последствиями ночной атаки врага. Можно услышать звуки перемещения дронов, а также увидеть масштабные взрывы и пожары. Материалы публикуются в местных Telegram-каналах.

Видео пожара

Кроме этого, неизвестно, как дроны смогли так быстро и беспрепятственно добраться до Киевской области. В сети публикуют карты расстояния от белорусской границы и линии фронта в Николаевской области, где указано, что "Шахиды" должны были пролететь не менее 130 км.

Карты расстояния от Беларуси и линии фронта до Белой Церкви

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов опубликовал еще одно видео пожара в городе Киевской области. Он призвал немедленно обращаться в полицию, если были замечены подозрительные лица или объекты.

Сообщение Небитова

Как сообщал "Телеграф" ранее, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал об особенностях иранских беспилотников "Shahed-136", которые использует россия в войне.