Груда сгоревших танков и разбитые дома: Зеленский показал, что принес Лиману "русский мир" (фото)

Оккупанты пытаются сровнять мирные города с землей, чтобы продемонстрировать свое "величие"

Лиман Донецкой области, в который украинские военные зашли несколько дней назад, официально находится под контролем украинской армии. В него понемногу возвращается жизнь — в виде наших защитников, которые ведут разминирование территории, и волонтеров, готовых помочь местным жителям, чем могут. Появляются уже и первые снимки из освобожденного Лимана.

Ими в официальном Telegram-канале и поделился 5 октября президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя лишь тотальное разрушение и груду сгоревшей техники, которая нынче годится разве что на металлолом.

Снимки действительно вышли весьма говорящими: руины домов и предприятий, которые разбиты вражескими снарядами практически под ноль, целые свалки российских танков и броневиков, уже поржавевших от погодных условий и, конечно же, пока еще не слишком верящие в свершившуюся деоккупацию местные жители.

Руины многоэтажного здания в Лимане

Некоторые руины еще и обгоревшие

Вот такой вид в Лимане есть на спортивную площадку

"Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру, — отметил Зеленский. — Это можно остановить лишь одним способом: освободить наши земли".

Наконец-то небо над Лиманом свободное (хоть еще и не совсем мирное из-за ракетных угроз)

Некоторые кадры выглядят постапокалиптически

Также президент подчеркнул свою уверенность, что вскоре вся территория Украины действительно будет освобождена от россиян. Оккупационную армию политик назвал врагом не только Украины, но и самой жизни, а также человечности, закона и правды.

Люди передвигаются по городу на чем придется

Большинство машин тоже повреждены

Город уже под украинским флагом

А вот и волонтеры, которые привезли местным жителям хлеб

Надеемся, что "русский мир" в Лимане остается лишь таким

Отметим, что в ходе боев за Лиман украинским защитникам удалось не просто захватить российских военных в котел, но и уничтожить элитный спецназ противника.

Также "Телеграф" писал о возможностях, которые открываются для ВСУ с деоккупацией Лимана. Так, среди прочего, наши парни теперь могут попытаться прорвать оборону россиян — едва ли не до самого Луганска.