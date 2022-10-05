Груда сгоревших танков и разбитые дома: Зеленский показал, что принес Лиману "русский мир" (фото)
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Оккупанты пытаются сровнять мирные города с землей, чтобы продемонстрировать свое "величие"
Лиман Донецкой области, в который украинские военные зашли несколько дней назад, официально находится под контролем украинской армии. В него понемногу возвращается жизнь — в виде наших защитников, которые ведут разминирование территории, и волонтеров, готовых помочь местным жителям, чем могут. Появляются уже и первые снимки из освобожденного Лимана.
Ими в официальном Telegram-канале и поделился 5 октября президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя лишь тотальное разрушение и груду сгоревшей техники, которая нынче годится разве что на металлолом.
Снимки действительно вышли весьма говорящими: руины домов и предприятий, которые разбиты вражескими снарядами практически под ноль, целые свалки российских танков и броневиков, уже поржавевших от погодных условий и, конечно же, пока еще не слишком верящие в свершившуюся деоккупацию местные жители.
"Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру, — отметил Зеленский. — Это можно остановить лишь одним способом: освободить наши земли".
Также президент подчеркнул свою уверенность, что вскоре вся территория Украины действительно будет освобождена от россиян. Оккупационную армию политик назвал врагом не только Украины, но и самой жизни, а также человечности, закона и правды.
Отметим, что в ходе боев за Лиман украинским защитникам удалось не просто захватить российских военных в котел, но и уничтожить элитный спецназ противника.
Также "Телеграф" писал о возможностях, которые открываются для ВСУ с деоккупацией Лимана. Так, среди прочего, наши парни теперь могут попытаться прорвать оборону россиян — едва ли не до самого Луганска.