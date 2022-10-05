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Груда сгоревших танков и разбитые дома: Зеленский показал, что принес Лиману "русский мир" (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Запустение и разруха - главные "визитные карточки" российской армии в Украине Новость обновлена 05 октября 2022, 09:50
Запустение и разруха - главные "визитные карточки" российской армии в Украине

Оккупанты пытаются сровнять мирные города с землей, чтобы продемонстрировать свое "величие"

Лиман Донецкой области, в который украинские военные зашли несколько дней назад, официально находится под контролем украинской армии. В него понемногу возвращается жизнь — в виде наших защитников, которые ведут разминирование территории, и волонтеров, готовых помочь местным жителям, чем могут. Появляются уже и первые снимки из освобожденного Лимана.

Ими в официальном Telegram-канале и поделился 5 октября президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя лишь тотальное разрушение и груду сгоревшей техники, которая нынче годится разве что на металлолом.

Снимки действительно вышли весьма говорящими: руины домов и предприятий, которые разбиты вражескими снарядами практически под ноль, целые свалки российских танков и броневиков, уже поржавевших от погодных условий и, конечно же, пока еще не слишком верящие в свершившуюся деоккупацию местные жители.

Лиман после оккупации фото
Руины многоэтажного здания в Лимане
Лиман после оккупации фото
Некоторые руины еще и обгоревшие
Лиман после оккупации фото
Вот такой вид в Лимане есть на спортивную площадку

"Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру, — отметил Зеленский. — Это можно остановить лишь одним способом: освободить наши земли".

Лиман после оккупации фото
Наконец-то небо над Лиманом свободное (хоть еще и не совсем мирное из-за ракетных угроз)
Лиман после оккупации фото
Некоторые кадры выглядят постапокалиптически

Также президент подчеркнул свою уверенность, что вскоре вся территория Украины действительно будет освобождена от россиян. Оккупационную армию политик назвал врагом не только Украины, но и самой жизни, а также человечности, закона и правды.

Лиман после оккупации фото
Люди передвигаются по городу на чем придется
Лиман после оккупации фото
Большинство машин тоже повреждены
Лиман после оккупации фото
Город уже под украинским флагом
Лиман после оккупации фото
А вот и волонтеры, которые привезли местным жителям хлеб
Лиман после оккупации фото
Надеемся, что "русский мир" в Лимане остается лишь таким

Отметим, что в ходе боев за Лиман украинским защитникам удалось не просто захватить российских военных в котел, но и уничтожить элитный спецназ противника.

Также "Телеграф" писал о возможностях, которые открываются для ВСУ с деоккупацией Лимана. Так, среди прочего, наши парни теперь могут попытаться прорвать оборону россиян — едва ли не до самого Луганска.

Теги:
#Донецкая область #Война #Освобождение #Лиман #Владимир Зеленский