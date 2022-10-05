россия снова выпустила ракеты по Запорожью и окрестностям: что известно о пострадавших и разрушениях

В настоящее время неизвестно, какое количество местных жителей получили травмы в результате обстрела.

В среду, 5 октября, оккупационная армия россии нанесла очередной ракетный удар по областному центру Запорожской области. Согласно предварительным данным, в результате обстрела разрушений подверглись объекты инфраструктуры города и района. Сообщается и о нескольких пострадавших. Стоит отметить, что в момент выпуска ракет по Запорожью в городе раздался сигнал воздушной тревоги.

Как в своем телеграмм-канале сообщил глава Запорожской областной гражданской администрации Александр Старух, в городе сработали силы воздушной обороны. Кроме того, он призвал жителей города не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях, ведь существует опасность повторных ударов.

Обломок ракеты, которую россия выпустила по Запорожью

Позже Старух добавил, что российский враг выпустил несколько ракет как по областному центру, так и по окрестностям города, в результате чего повреждено несколько объектов инфраструктуры, пострадали люди. Пока информация о количестве травмированных уточняется.

Также в обращении к горожанам глава ОВА подчеркнул, что при обнаружении неразорванного боеприпаса или его остатков ни в коем случае не нужно к ним подходить. Вместо этого звонить представителям Службы спасения по номерам телефонов "101" или "112".

Соблюдаем правила неразглашения информации!", — Подытожил Старух.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская армия нанесла массированный удар по югу Украины. В результате ракетных обстрелов пострадали Запорожье, Николаев и Одесская область.