До последнего были на рабочих местах и не убегали. Что известно о погибших при обстреле Гуляйполя

Погибли заместитель мэра Александр Савицкий и руководитель "Благоустройства сервиса" Александр Косаренко

Россияне сегодня утром дважды обстреляли ракетами Запорожскую область. В 10 утра оккупанты ударили по городу Гуляйполе в Пологовском районе, убив двух человек и ранив третьего. Погибли заместитель председателя местной общины Александр Савицкий и руководитель коммунального предприятия "Благоустройствосервис" Александр Косаренко. Ранен директор КП "Жилсервис" Руслан Скрипак.

По словам главы ОГА Александра Старуха, погибшие до последнего были на своих рабочих местах и никуда не убегали, защищая и поддерживая город. Рассказываем, что известно о погибших чиновниках.

Что известно о погибших

Александр Савицкий

Гуляйпольская городская территориальная община в Facebook сообщила, что 46-летний Александр Савицкий был заместителем мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Савицкий и Косаренко были каждый день на работе, не прятались, были с людьми, заботились о чистоте города, решали вопросы коммунальной сферы.

"Александр Савицкий — правая рука городского головы Сергея Ярмака. Он всегда имел какое-то решение, советовал как поступить в той или иной ситуации. И просто был рядом. Мы запомним наших коллег с улыбкой на лице, они заслуживают хорошей и светлой памяти", — написали в Гуляйпольской общине.

Александр Савицкий

Савицкий проработал в городском и районном советах более 10 лет и входил в партию "Наш край". Он родился в городе Ржищев Киевской обл. в 1976 году, в 1998-1999 гг. работал главным инженером ОАО "Таврический" Гуляйпольского района, в 1999 — 2002 гг. был заместителем начальника по управлению ГПУ "Теплоэнергокоммунстрой" городского совета, в 2002-2007 гг. коммунстроя", в 2007-2010 гг. возглавлял КП "Жилсервис" горсовета, с 2010 года был директором КП "Коммунсервис" городского совета, в 2010 году был избран депутатом в Железнодорожный поселковый совет от "Партии регионов", в 2015 году был в Гуляйпольский районный совет от партии "Наш край", в 2020 году был кандидатом в депутаты в Гуляйпольский городской совет от партии "Наш край".

Александр Савицкий

Как видно из соцсетей, в последние дни Савицкий работал над планами эвакуации населения перед сложным зимним периодом, устранением аварий после сокрушительных обстрелов инфраструктуры города.

Руководитель "Благоустройства сервиса" Александр Косаренко Руководитель "Благоустройства сервиса" Александр Косаренко Руководитель "Благоустройства сервиса" Александр Косаренко

Представительница местных властей Анна Сакун также выразила соболезнования:

"Как тяжело писать соболезнования… ребята, которые просто пришли на работу. Уже их нет. Каждый день они рисковали жизнью, но их это не останавливало. Остановила их вражеская ракета. Два Анатольевича, не хочу верить, что это о вас. Хорошие, молодые, добрые, открытые… мы всегда будем вас помнить", — написала Сакун.

Коллеги отмечают, что Савицкий и Косаренко ежедневно рисковали жизнью

Как сообщал "Телеграф", российский враг 25 сентября обстрелял Запорожье ракетами: в городе раздались взрывы, ранены.