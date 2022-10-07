Под Херсоном ракета попала в автобус с гражданскими, есть жертвы (видео)

По предварительным данным, погибло не менее четырех человек

Российские оккупанты продолжают кошмарить мирных украинцев на неподконтрольной Киеву территории, пытаясь мстить за успехи ВСУ. Утром 7 октября ракетой был подбит пассажирский автобус в Дарьевке Херсонской области. Это повлекло за собой серьезные последствия — минимум четверо людей погибли, еще трое получили ранения. Транспортное средство двигалось в колонне других автомобилей с гражданским населением.

Информация об ударе появилась в местных Telegram-пабликах "Х-й Херсон" и "Труха Херсон". Российские пропагандистские медиа уже начали обвинять в случившемся ВСУ, традиционно приписывая результаты обстрела американским ракетам HIMARS.

Когда снаряд попал в автобус, тот находился вблизи Дарьевского моста, который соединяет два берега Ингульца. Дарьевка расположена в 18 километрах от Херсона, на подъезде к Новой Каховке.

Между Дарьевкой и Херсоном 18 километров

Важно подчеркнуть, что среди пострадавших — исключительно мирные жители; никаких военнослужащих или военных объектов вблизи не наблюдалось.

Отметим также, что несмотря на моментальную реакцию росСМИ с обвинениями в адрес Украины многие жители Херсонщины утром наблюдали странные следы в небе. Некоторые считают, что это остаточный след разворота российской ракеты, который и подтверждает удар оккупантов по колонне мирных жителей.

Те самые странные следы в небе

Украинские власти официально пока не комментировали инцидент.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье значительно выросло количество жертв и пострадавших после ракетного удара россиян накануне. На данный момент известно об 11 погибших.