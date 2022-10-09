Словно взбесились: россияне резко усилили обстрелы Сумщины (фото)

К счастью, обстрелы обошлись без жертв и пострадавших

После массированного ракетного обстрела Запорожья, где в результате прилетов погибли более десятка человек, россияне обстреляли еще и пограничную Сумщину. По информации местных властей, вражеская армия выпустила по мирным населенным пунктам 50 снарядов.

Об этом утром в воскресенье сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в собственном Telegram-канале.

"Сумщина. Ситуация по состоянию на 10 утра 9 октября 2022 года. Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", — написал он.

По его данным, больше всего россияне били по Шалыгинской громаде. Для этого враги применили реактивную систему залпового огня, из которой было выпущено 30 снарядов около 7 утра. Кроме того, пострадала и Ворожбянская громада – по ней армия РФ открыла огонь из САУ и выпустила 21 снаряд калибра 152 миллиметра. Повреждения получили частные дома и объекты инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших. Около 9 утра враг, использовав миномет, обстрелял еще и Великописаревскую громаду.

Россияне выпустили в сторону Сумщины 50 снарядов

Разрушениям подверглись дома мирных жителей

Кроме того, пострадали другие объекты инфраструктуры городов

Напомним, что за день до этого в оккупированном россиянами Крыме произошел взрыв на Крымском мосту с последующим возгоранием, в результате чего путепровод, соединявший полуостров с Россией, пришлось закрыть. После чего у россиян началась настоящая истерика — люди скупали горючее на заправках, продукты в магазинах, а часть пыталась как можно быстрее покинуть полуостров.