рф гатит по домам и ТЭС, в городах перебои со светом и водой (обновляется)

В Запорожье россияне попали в автосалон, школу, больницу и дома

Во вторник утром россияне продолжили массово обстреливать украинские города из ракет и иранских дронов-камикадзе. Вчерашние атаки привезли к разрушениям и жертвам среди гражданских в центре Киева, а также к исчезновению электричества и водоснабжения во многих регионах, поскольку украинская энергетическая система была перегружена.

11 октября были новые удары по Запорожью, Винницкой области и Львову. Над Кривым Рогом был слышен взрыв — ПВО сбили ракету, сбили вражескую цель и в Ровенской области, взрывы раздавались еще в Хмельницкой и Одесской областях.

Под ударом оказалась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, повреждено энергетическое оборудование. Там заметили дронов "Shahed-136". ТЭС обеспечивает не только Винницкую область, но и часть соседних районов, работает на углях.

Утром россияне выпустили 12 ракет С-300 по общественным объектам Запорожья, погиб один человек. Две ракеты попали в автосалон, другие ракеты поразили школу и амбулаторию, задело жилые дома.

Всю ночь россияне били по Днепропетровщине "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и другой тяжелой артиллерией.

Днем также раздавались взрывы во Львове взрывы, в городе проблемы с электроснабжением. По данным главы ОВА Максима Козицкого, попали в объект энергетики в области.

Рассказываем, что известно об ударах россиян на данный момент:

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14:00 — Ладыжинская ТЭС в Винницкой области поддалась повторному удару, когда там работали спасатели. 6 человек пострадали. Вновь повреждено энергетическое оборудование предприятия.

13:55 — киевлян просят ограничить плановые посещения медучреждений, чтобы не подвергать себя опасности. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются.

13:52 — сегодня силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе на юге и 3 беспилотника, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

13:27 — Во Львове в результате ракетного удара травмирован один человек (состояние средней тяжести), заявил мэр Львова Андрей Садовой. Глава города также попросил горожан сделать небольшой запас воды.