На Херсонщине и в Мелитополе гремит "бавовна": что происходит на юге Украины (видео)

Для оккупантов в Запорожской и Херсонской областях утро явно выдалось не слишком добрым

Украинские защитники не останавливают свое продвижение вглубь оккупированных областей, в том числе на юге страны. В этом им помогают точные и прицельные удары — как утром 12 октября в Мелитополе и на Херсонщине. Именно в этих регионах российские захватчики сегодня могли насладиться мощной "бавовной".

О происходящем более детально информирует "Телеграф", ссылаясь на данные мэра Мелитополя Ивана Федорова, а также ресурсы "РИА-Мелитополь" и "Х-й Херсон". Отметим, что пока информации не слишком много, но очевидцы подтверждают — в обоих случаях пострадали российские военнослужащие.

В Мелитополе взрывы звучали несколько раз. Как утверждает Федоров, лучше всего их слышали жители северной части города — в одном из микрорайонов, а также на Северном переезде. Сообщается и о некоем "кипише" россиян на местном Рижском рынке. По некоторым данным, был взорван автомобиль — вероятно, охота на коллаборантов продолжается.

Предполагаемые места взрывов в Мелитополе

В районе находится много вражеских полицаев, людей обыскивают, а российские пропагандисты уже якобы начали снимать свои сюжеты. Однако пока детали в росСМИ не просочились.

Тем временем украинские военные прицельно ударили по позициям россиян в Херсонской области. Предварительно, "бавовна" случилась в районе населенного пункта Камышаны, что расположен весьма близко к самому Херсону.

Над местом прилета поднимается дым

Что именно произошло, пока не уточняется, однако над предполагаемым местом нахождения противника поднимается густой дым, который фиксируют очевидцы.

Камышаны находятся совсем близко к Херсону

Добавим, что дополнительной интриги "подсыпал" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовавший емкое четверостишие после того, как в Херсонской области прогремели взрывы.

Братчук весьма метко охарактеризовал "бавовну" на Херсонщине

"Телеграф" продолжает следить за происходящим в ожидании новых подробностей. Ранее же мы писали о том, что напряжение на белорусском направлении может слегка снизиться. Это связано с тем, что россия начала перебрасывать технику с территории РБ в направлении Луганщины. Проезд осуществляется непосредственно через российские области.