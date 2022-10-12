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На Херсонщине и в Мелитополе гремит "бавовна": что происходит на юге Украины (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинские защитники продолжают освобождать южные области, невзирая на аннексию Новость обновлена 12 октября 2022, 08:36
Украинские защитники продолжают освобождать южные области, невзирая на аннексию

Для оккупантов в Запорожской и Херсонской областях утро явно выдалось не слишком добрым

Украинские защитники не останавливают свое продвижение вглубь оккупированных областей, в том числе на юге страны. В этом им помогают точные и прицельные удары — как утром 12 октября в Мелитополе и на Херсонщине. Именно в этих регионах российские захватчики сегодня могли насладиться мощной "бавовной".

О происходящем более детально информирует "Телеграф", ссылаясь на данные мэра Мелитополя Ивана Федорова, а также ресурсы "РИА-Мелитополь" и "Х-й Херсон". Отметим, что пока информации не слишком много, но очевидцы подтверждают — в обоих случаях пострадали российские военнослужащие.

В Мелитополе взрывы звучали несколько раз. Как утверждает Федоров, лучше всего их слышали жители северной части города — в одном из микрорайонов, а также на Северном переезде. Сообщается и о некоем "кипише" россиян на местном Рижском рынке. По некоторым данным, был взорван автомобиль — вероятно, охота на коллаборантов продолжается.

Мелитополь взрывы сегодня - карта
Предполагаемые места взрывов в Мелитополе

В районе находится много вражеских полицаев, людей обыскивают, а российские пропагандисты уже якобы начали снимать свои сюжеты. Однако пока детали в росСМИ не просочились.

Тем временем украинские военные прицельно ударили по позициям россиян в Херсонской области. Предварительно, "бавовна" случилась в районе населенного пункта Камышаны, что расположен весьма близко к самому Херсону.

Над местом прилета поднимается дым

Что именно произошло, пока не уточняется, однако над предполагаемым местом нахождения противника поднимается густой дым, который фиксируют очевидцы.

Камышаны Херсон карта
Камышаны находятся совсем близко к Херсону

Добавим, что дополнительной интриги "подсыпал" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовавший емкое четверостишие после того, как в Херсонской области прогремели взрывы.

Братчук о взрывах в Херсонской области
Братчук весьма метко охарактеризовал "бавовну" на Херсонщине

"Телеграф" продолжает следить за происходящим в ожидании новых подробностей. Ранее же мы писали о том, что напряжение на белорусском направлении может слегка снизиться. Это связано с тем, что россия начала перебрасывать технику с территории РБ в направлении Луганщины. Проезд осуществляется непосредственно через российские области.

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#Херсонская область #Запорожская область #Взрывы #Мелитополь