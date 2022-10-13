Россияне вынуждены притормозить с наступлением на Донетчине — Генштаб ВСУ

Большое количество дезертиров среди армии противника не помогает выполнять поставленные руководством задачи

Одним из наиболее насыщенных в плане боев участков фронта была и остается Донецкая область. Как свидетельствуют свежие карты боев, враг часто пытается атаковать вблизи Бахмута и Авдеевки, а также в целом на западе региона. Но в ближайшие дни можно ожидать, что наступление оккупационной армии слегка снизит темп — все из-за распоряжений высшего командования.

Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ в свежей сводке 13 октября. По данным наших военнослужащих, на Донетчине планируют какое-то время не задействовать захватчиков в наступательных действиях. Подобный вывод был сделан благодаря данным разведки, которая донесла — высшее руководство армии рф выдало соответствующее распоряжение.

Причина, по которой в Донецкой области хотят замедлить наступление, весьма проста — резкий упадок морального духа вражеских солдат, их подавленное психологическое состояние. Это проявляется в непослушании насчет выполнения полученных боевых приказов, а также растущее количество фактов дезертирства. Понимая, что особых успехов добиться на войне не удастся, россияне и мобилизованные в ОРДЛО люди просто бегут в попытке защитить свои жизни.

Карта продвижения ВСУ на Донбассе

Добавим, что согласно данных Генштаба, за прошедшие сутки нашим защитникам удалось успешно отразить атаки противника в районах Бахмутского, Иванграда, Озаряновки, Марьинки и Бахмута.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях неподалеку Мариуполя произошла серьезная "бавовна" на железнодорожной станции, где россияне держали состав с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что ВСУ не забывают ни об одном населенном пункте и готовятся к освобождению каждого метра родной земли.