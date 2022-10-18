Оккупанты распоясались: в Житомире атакована энергосистема (фото и видео последствий взрыва)

Из-за удара начались перебои с электроснабжением

Российская атака по Украине не утихает — тревога продолжается и после Харькова про взрывы сообщили в Житомире. Враг в очередной раз целился в инфраструктуру.

По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Житомире есть два попадания в объект энергетического обеспечения. На месте работает Госслужба по ЧС.

После взрывов в части города пропали электричество и вода. Город полностью без воды и света, отмечает мэр Житомира Сергей Сухомлин. Больницы — на резервном питании. Также сообщается, что атаку могли совершить дроны-камикадзе, такие как терроризировали Киев накануне. На месте взрывов — серьезный пожар, поднимаются клубы черного дыма.

В Житомире поднимается дым

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру не только в Житомире — про серьезные разрушения в Днепре также сообщал Тимошенко. Город подвергся ракетной атаке, одну из них, предварительно, удалось сбить и она упала в воду. Утро со взрывов началось также в Кривом Роге — уточняются масштабы повреждений. Раньше всего россияне обстреляли Николаев. В ночь на вторник под удар попали как энергетическая инфраструктура, так и жилой дом. В результате атаки есть жертва.