Без людей, в ожидании провокаций: как Мелитополь в оккупации отмечает День освобождения от нацистов
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До конца дня в городе высокая опасность неприятных "сюрпризов" от оккупантов
В воскресенье, 23 октября, Мелитополь в оккупации отмечает День освобождения от нацистов, — 79 лет тому назад черешневую столицу Украины освободили от одних захватчиков, теперь же она ожидает освобождения от других.
Как можно судить по фото с места событий, которые оказались в распоряжении "Телеграфа", людей на улицах кот наплакал и праздничного настроения не наблюдается.
Стоит заметить, что в прошлые года 23 октября Мелитополь встречал с памятными мероприятиями, праздничными акциями, автопробегами и показами кино.
Теперь же на мемориалы возложили цветы, — на том весь "праздник" и закончился.
Никакого праздничного настроения не добавляет и промозглая сырая погода.
Однако организовали стенд с фотовыставкой детских картин и подготовили борды:
Также город патрулируют оккупанты:
Справедливости ради добавим, что в городе все же можно встретить ветеранов.
Хотя все равно сегодняшние "мероприятия" далеки от размаха, какой наблюдался 9 мая.
Стоит заметить, что в 16:00 оккупационные "власти" Мелитополя готовят массовку на центральной площади, в ходе чего возможны провокации, — об этом местных жителей предупреждает законный мэр города Иван Федоров.
Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе у местных жителей выпрашивают портянки и пряники для войск оккупантов.