Без людей, в ожидании провокаций: как Мелитополь в оккупации отмечает День освобождения от нацистов

До конца дня в городе высокая опасность неприятных "сюрпризов" от оккупантов

В воскресенье, 23 октября, Мелитополь в оккупации отмечает День освобождения от нацистов, — 79 лет тому назад черешневую столицу Украины освободили от одних захватчиков, теперь же она ожидает освобождения от других.

Как можно судить по фото с места событий, которые оказались в распоряжении "Телеграфа", людей на улицах кот наплакал и праздничного настроения не наблюдается.

Стоит заметить, что в прошлые года 23 октября Мелитополь встречал с памятными мероприятиями, праздничными акциями, автопробегами и показами кино.

Теперь же на мемориалы возложили цветы, — на том весь "праздник" и закончился.

Без цветов у вечного огня этот день нельзя представить

Скромные букетики разложили и по другим мемориалам

Никакого праздничного настроения не добавляет и промозглая сырая погода.

В Мелитополе 23 октября неважная погода

Однако организовали стенд с фотовыставкой детских картин и подготовили борды:

Такие рисунки нарисовали к 23 октября дети Мелитополя

Без "победных" плакатов не обошлось

Однако обстановка в городе не такая победная, как на плакатах

Также город патрулируют оккупанты:

Справедливости ради добавим, что в городе все же можно встретить ветеранов.

Хотя все равно сегодняшние "мероприятия" далеки от размаха, какой наблюдался 9 мая.

Стоит заметить, что в 16:00 оккупационные "власти" Мелитополя готовят массовку на центральной площади, в ходе чего возможны провокации, — об этом местных жителей предупреждает законный мэр города Иван Федоров.

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе у местных жителей выпрашивают портянки и пряники для войск оккупантов.