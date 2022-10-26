россия обстреляла Запорожскую область зажигательными снарядами: есть жертвы (фото и видео)

В настоящее время неизвестно, какое количество мирных жителей в целом пострадало и погибло от российского обстрела

В ночь на 26 октября, российская оккупационная армия снова нанесла удары по Запорожью. Больше всего от кровавых действий врага пострадали город Орехов и соседнее село Преображенка, куда россияне били зажигательными боеприпасами. В результате обстрелов в нескольких многоэтажных домах произошли масштабные пожары.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале обнародовал глава Запорожской ОВА Александр Старух, отметив, что на этот раз кафиры применили для обстрела региона реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.

По словам главы области, из-за атаки в нескольких многоэтажках, расположенных в центре города, возникли сильные пожары. Кроме того, возгорания наблюдались и в частных домах, расположенных вокруг очага. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадали шесть квартир.

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Что касается травмированных и погибших в результате обстрела, то пока их окончательное количество доподлинно неизвестно. Предварительно, в селе Преображенка два человека погибли, один человек пострадал.

"Город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются враждебным атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт. Призываем жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть. За процесс отвечает местная власть, она готова предоставить транспорт и убежище", — написал Старух.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавая российская армия наносит обстрелы по Запорожской области чуть ли не по несколько раз в сутки, после чего снаряды попадают в инфраструктурные объекты. По мнению украинских военных, таким образом россияне просто запугивают мирных людей.