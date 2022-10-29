В Севастополе слышали взрыв: оккупанты закрыли бухту и сделали заявление (видео)

Работу ПВО местные жители слышали с раннего утра

Ночью над Севастопольской бухтой было весьма шумно — работали силы ПВО оккупантов. Происходящее удалось заснять на видео. Отметим, что там базируется российский флот.

По уверениям псевдовластей оккупированного полуострова корабли черноморского флота россии отбивала атаку беспилотников. михаил развожаев гауляйтер Севастополя рассказал, что в городе ничего не поражено — только над морем. Но видео это опровергает. Первые сообщения поступили после 5 утра. По данным на 9 утра, российские системы ПВО не прекратили стрелять.

Позднее стало известно, что в целях безопасности в Севастополе временно перекрыт рейд, паромы и катера через бухту не ходят. Заявляется, что рядом с Крымом находился американский беспилотник.

Россияне заявляют, что якобы все сбили, но видео местных жителей доказывает — попадание было. Поднялся столб дыма. Предварительно — могли попасть в склад.

Внимание — на видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее "Телеграф" рассказывал про заявления россии о взрывах возле российского военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе — тогда тоже заявили про атаку беспилотника. Деоккупировать полуостров можно будет уже в 2023 году, считает военный эксперт.