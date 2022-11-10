Питьевая вода для Николаева и ключевой железнодорожный узел. Что известно об успехах ВСУ
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Традиционно ВСУ захватывают трофеи в виде новой исправной техники.
Сегодня в украинских соцсетях день хороших новостей, а военные публикуют видео с поднятием украинских флагов на юге. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об успехах на Херсонском направлении за последние 24 часа. Так, в направлении Петропавловка-Новорайск украинские военные продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, а в направлении Первомайское-Херсон ВСУ продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов.
Есть сообщения о том, что Николаевская область теперь освобождена от российских войск, но официально они не подтверждены. Обновленная карта боев от Deepstate выглядит так:
Чем важна Снигиревка
В сети появляются сообщения о том, что украинские военные освободили город Снигиревку Николаевской области и подняли государственный флаг. Город расположен в 50 км к северу от Херсона и является главным железнодорожным узлом.
BBC News Украина со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что по состоянию на вечер 9 ноября подтверждалось отступление россиян из Снигиревки.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал дождаться официальной информации от генштаба и в то же время сказал, что завтра утром туда планируют доставить гуманитарную помощь. Также Ким заявил, что делегации и журналисты не допускаются в освобождении села. Ким посоветовал людям, ранее выехавшим из Снигиревки и других населенных пунктов, не спешить возвращаться.
Киселевка снабдит водой Николаев
Нардеп-мажоритарщик из Николаева Юрий Мысягин подтвердил в Telegram об увольнении Киселевки в Херсонской области. Село, расположенное в 15 км от Херсона имеет стратегическое значение, потому что обеспечивает питьевой водой Николаев. Ранее в Снигиревке был поврежден водопровод, а Николаев оказался на грани гуманитарной катастрофы: водопроводная сеть была заполнена технической водой, а питьевую воду николаевцы набирали в пунктах выдачи. Именно там был поврежден водопровод в Николаев, этот город оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды после российского вторжения.
Кроме этого, Киселевка является последним населенным пунктом на трассе E58, соединяющей Херсон с Николаевом, а также расположена на пути железнодорожного сообщения между Чернобаевкой и украинскими позициями в Николаевской области.
Как местные встречают ВСУ
Сегодня появились видео мероприятия украинских защитников в ряде сел Херсонщины. Мейсер Гиффорд, воюющий в составе украинского батальона, снял кадры приветствующих войска людей, когда те прибывают в один из освобожденных городов:
Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео ВСУ из Снигиревки, где украинские военные выходят из боевой машины под аплодисменты людей:
Как сообщал "Телеграф", россияне продолжают снабжать ВСУ новыми экземплярами военной техники. На херсонском направлении россияне покинули танк Т-90, эта модификация боевой машины одна из самых свежих в российской армии.