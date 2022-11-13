"Двухсотых" вывозили грузовиками: ВСУ ударили по оккупантам на левом берегу Днепра

Украинские воины отрабатывают сверхточные удары по расположениям противника

Позорное бегство российских солдат на левый берег Днепра, что позволило ВСУ наконец-то войти в Херсон, не стало для врага панацеей. Так, на днях украинской армией был нанесен точный удар по базе оккупантов в районе населенного пункта Днепряне, что находится на пока неподконтрольной Украине территории Херсонской области.

Как отмечает Генштаб ВСУ в свежей сводке 13 ноября, благодаря усилиям наших защитников атаковать удалось расположение, где находилось около пяти сотен вражеских солдат. Многие получили травмы, несовместимые с жизнью — "двухсотых" вывезли минимум двумя грузовиками по направлению к Таврийску.

Также разведка уточнила, что в ближайший госпиталь оккупантами было доставлено 56 человек с тяжелыми ранениями. Из них уже скончалось 16 человек, не имея доступа к нормальным медикаментам.

Днепряне и Таврийск на карте

Окончательная цифра потерь россиян в результате столь результативного удара украинской армии пока уточняется.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, будто бы оккупанты решили перенести "столицу" Херсонщины во временно захваченный Геническ. Однако после вспыхнувшего среди россиян недовольства эти данные были опровергнуты. Пока что Геническ просто позиционируют как город, в который вынужденно перебрались все коллаборанты.