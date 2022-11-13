Без форсирования Днепра: как будут освобождать левобережную Херсонщину

На вариант, который предполагает множество потерь среди личного состава, в Генштабе не согласятся

Молниеносный побег российских оккупантов из Херсона на левый берег Днепра стал важным моментом в полномасштабной войне с россией. Сейчас в планах наших военных — стабилизация ситуация на правобережье, а затем и продвижение вглубь фронта. Жители второй половины Херсонской области также с нетерпением ожидают прихода защитников, но серьезной естественной преградой для ВСУ может стать Днепр.

О том, как наши воины могут попытаться деоккупировать левобережье, рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что армейское командование, конечно же, будет держать все планы в тайне, чтобы о них не узнал враг. Однако о некоторых моментах можно говорить уже сегодня.

В первую очередь, подчеркивает Селезнев, на форсирование Днепра от украинских военных ждать не стоит. Это весьма сложная военная операция, которая предполагает серьезные потери в личном составе. Сохранность же наших защитников — прежде всего.

"Если проводить исторические аналогии и вспомнить штурм советскими войсками Киева в 1943 году, то речь шла о потере несколько сотен тысяч личного состава, — отмечает эксперт. — Конечно, сейчас изменились возможности, технологии и всё такое. Но даже если речь пойдет о тысячах украинских потерь, на такой вариант развития ситуации Генеральный штаб ВСУ не пойдет".

Больше прогнозов от эксперта читайте по ссылке: Настоящие потери россиян под Херсоном, новые планы ВСУ и конец войны: интервью с Владиславом Селезневым

Поэтому для освобождения левобережной Херсонщины и дальнейшего продвижения вдоль линии фронта ВСУ, конечно же, выберут другой путь. По словам Владислава Селезнева, сейчас у Украины имеется один интересный козырь, который уже и без того был озвучен публично. Речь идет о готовности Запада предоставить украинским защитникам 40 бронированных катеров. Вполне вероятно, что среди прочего такой флот можно будет использовать и при контрнаступлении на левый берег.

В целом же они весьма универсальны, говорит полковник. Они будут незаменимы как на севере страны — в случае повторной попытки наступления врага с территории Беларуси. Также их могут направить в акваторию Южного Буга, чтобы помочь быстрее освободить Кинбурнскую косу.

"Могут использоваться эти плавсредства на реке Днепр. Например, несколько южнее Запорожья и так далее, — туманно намекает Селезнев, тут же добавляя: — Но наверняка об этом вам никто не скажет, даже если бы и знал".

В любом случае операция по освобождению левобережной Херсонщины требует долгосрочной планировки, которая, вполне вероятно, уже была проведена.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ уже потихоньку "передают приветы" оккупантам на противоположном берегу Днепра. Так, в свежей сводке Генштаб похвастался точным ударом по расположению оккупантов. Погибших солдат россиянам пришлось вывозить грузовиками.

Также мы рассказывали, что коллаборанты внезапно передумали переносить "столицу" Херсонщины в Геническ. Объяснение своих действий они подыскали весьма странное.