Поминала мужа: женщина погибла прямо на кладбище во время ракетной атаки на Киевщину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 528
Женщина во время воздушной тревоги была на кладбище, а не в укрытии
Массированный ракетный удар россии 15 ноября нанес серьезный вред не только энергетической инфраструктуре, но и непосредственно людям. Выяснилось, что в результате атаки погибла женщина в селе Плесецкое неподалеку от Киева.
Об этом на своем канале проинформировал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Отметим, что село Плесецкое находится в Васильковском районе Киева примерно за 40 километров на юг от столицы.
69-летняя женщина во время воздушной атаки находилась на кладбище, чтила память мужа, когда ее настиг обломок ракеты, — к сожалению, она погибла на месте.
Небытов показал фото с места событий:
"Еще раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях!", — призывает Небытов.
Стоит заметить, что 15 ноября россия атаковала Украину едва ли не сотней ракет, — силы обороны смогли сбить более 70 из них, однако остальные ракеты, как и обломки, нанесли серьезный вред энергетической, военной инфраструктуре, и непосредственно людям.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве обломки ракеты рухнули на жилой дом, что вызвало пожар.