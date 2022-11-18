Ушли, но в покое не оставили: российский обстрел Херсона не обошелся без жертв

На левом берегу Днепра оккупанты обустраивают себе удобные огневые позиции

Пока украинские военнослужащие и правоохранители исследуют оставленные россиянами позициями в Херсоне, сами оккупанты продолжают кошмарить местное население издали. Они обращаются к своему излюбленному методу террора — артиллерийским обстрелам, которые проводят с левого берега Днепра, пока неподконтрольного ВСУ на Херсонщине. В результате одной из таких атак погиб житель областного центра.

Об этом стало известно из свежей сводки оперативного командования "Юг" 18 ноября, передает "Телеграф". Военные отмечают: россияне используют не только "арту", но и минометы, а также реактивные системы залпового огня.

Под регулярными обстрелами оккупантов оказываются также Антоновка и Чернобаевка — те населенные пункты, в которых было сосредоточие позиций армии противника. Обстрел Херсона, как уже упоминалось, обернулся очередной трагедией — погиб мужчина. В одной из многоэтажек из-за минометного снаряда повылетали окна, но больше о жертвах не сообщалось.

Продолжают свое гнусное дело россияне и на временно неподконтрольных Украине территориях. Так, как сообщает разведка, в Новокиевке россияне принудительно "эвакуируют" местное население вглубь оккупированной Херсонщины. Судя по всему, опустевшие дома занимают военные, попутно занимаясь грабежами.

В Новой Каховке, к слову, обнесли центральную городскую больницу. Известно, что все машины "скорой помощи", а также имеющееся медицинское оборудование оккупанты вывезли по направлению к оккупированному Крыму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после себя на деоккупированной части Херсонщины оставили россияне. Эксклюзивный фоторепортаж предоставил корреспондент нашего издания Ян Доброносов.

Также нам удалось "подсмотреть", чем же россияне пытались кормить херсонцев на протяжении месяцев, на протяжении которых город был захвачен.