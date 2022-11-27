В Вольнянске попрощались с младенцем, погибшим от ракетного удара: даже не было свидетельства о рождении

Мальчика привалило обломками вместе с мамой

В Вольнянске похоронили двухдневного малыша, погибшего несколько дней назад в роддоме в результате российской атаки. Мама мальчика выжила. Перед взрывом российской ракеты она как раз покормила его и клала в кроватку.

Фотографии прощания с малышом опубликовала журналистка The Washington Post Хайди Ливайн. Она также рассказала, что малыш, которого звали Сергей не успел даже получить свидетельство о рождении — так мало он прожил.

На прощании с малышом были близкие и мать

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Мать малыша Мария после ракетного удара по родильному дому была завалена обломками стен больницы вместе с младенцем. Малыш Сергей стал одной из самых младших жертв войны.

Последствия ракетной атаки на Вольнянск

Обвалившиеся части роддома

Ракетный удар по Вольнянску оккупанты нанесли около двух часов ночи. Под завалами оказался также и врач, мужчина серьезно пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тот же день, когда россияне ударили по Вольнянску, они устроили сильнейший ракетный обстрел Украины в результате которой страна погрузилась в блекаут. 27 ноября, пока регионы все еще восстанавливаются после разрушений и экономят электроэнергию, оккупанты снова ударили по Кривому Рогу.