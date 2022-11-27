В Вольнянске попрощались с младенцем, погибшим от ракетного удара: даже не было свидетельства о рождении
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Мальчика привалило обломками вместе с мамой
В Вольнянске похоронили двухдневного малыша, погибшего несколько дней назад в роддоме в результате российской атаки. Мама мальчика выжила. Перед взрывом российской ракеты она как раз покормила его и клала в кроватку.
Фотографии прощания с малышом опубликовала журналистка The Washington Post Хайди Ливайн. Она также рассказала, что малыш, которого звали Сергей не успел даже получить свидетельство о рождении — так мало он прожил.
Мать малыша Мария после ракетного удара по родильному дому была завалена обломками стен больницы вместе с младенцем. Малыш Сергей стал одной из самых младших жертв войны.
Ракетный удар по Вольнянску оккупанты нанесли около двух часов ночи. Под завалами оказался также и врач, мужчина серьезно пострадал.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тот же день, когда россияне ударили по Вольнянску, они устроили сильнейший ракетный обстрел Украины в результате которой страна погрузилась в блекаут. 27 ноября, пока регионы все еще восстанавливаются после разрушений и экономят электроэнергию, оккупанты снова ударили по Кривому Рогу.