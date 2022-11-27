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В Вольнянске попрощались с младенцем, погибшим от ракетного удара: даже не было свидетельства о рождении

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Маленький гроб опускают в могилу Новость обновлена 27 ноября 2022, 10:12
Маленький гроб опускают в могилу. Фото heidi_levine

Мальчика привалило обломками вместе с мамой

В Вольнянске похоронили двухдневного малыша, погибшего несколько дней назад в роддоме в результате российской атаки. Мама мальчика выжила. Перед взрывом российской ракеты она как раз покормила его и клала в кроватку.

Фотографии прощания с малышом опубликовала журналистка The Washington Post Хайди Ливайн. Она также рассказала, что малыш, которого звали Сергей не успел даже получить свидетельство о рождении — так мало он прожил.

Похороны младенца в Вольнянске
На прощании с малышом были близкие и мать
Прощание с погибшим младенцем в Вольнянске
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Мать малыша Мария после ракетного удара по родильному дому была завалена обломками стен больницы вместе с младенцем. Малыш Сергей стал одной из самых младших жертв войны.

Взрыв ракеты в Вольнянске
Последствия ракетной атаки на Вольнянск
Удар по роддому в Вольнянске
Обвалившиеся части роддома

Ракетный удар по Вольнянску оккупанты нанесли около двух часов ночи. Под завалами оказался также и врач, мужчина серьезно пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тот же день, когда россияне ударили по Вольнянску, они устроили сильнейший ракетный обстрел Украины в результате которой страна погрузилась в блекаут. 27 ноября, пока регионы все еще восстанавливаются после разрушений и экономят электроэнергию, оккупанты снова ударили по Кривому Рогу.

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#Похороны #Младенец #Вольнянск