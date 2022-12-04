На морозе, без воды и сна: местные жители рассказали о жизни в Бахмуте (репортаж)
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В прифронтовом городе осталось мало людей, им приходится выживать всеми силами
Последние недели внимание общественности прочно приковано к Бахмуту Донецкой области, где украинские защитники всеми силами сдерживают вражеское наступление, — город находится под постоянным обстрелом и людей там почти не осталось.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте и поговорил с местными жителями, которые несмотря ни на что продолжают там жить.
Одна из наибольших проблем бахмутцев на сегодня это отсутствие воды, — на улицах часто можно встретить людей с ведрами и бутылями, ищущими, где бы пополнить запасы.
Они ищут воду под звуки взрывов, ведь линия фронта находится совсем рядом, и боевые действия не прекращаются.
"Я уже забыл, когда спал, — рассказывает один из местных жителей. — Куда ехать, кому мы нужны? Есть желание выехать, в квартире 5 градусов тепла, а это ведь еще морозов сильных не было. Мерзнем".
Встретил наш корреспондент и женщину, которая среди мусора пыталась найти продукты, которые можно было бы использовать для кормления собак, — говорит, что ей свежий хлеб привозят, но для животных приходится искать пропитание где придется.
Однако на момент разговора ее пушистым любимцам не везло, выбросили только испорченный хлеб. Видео разговора не публикуем, поскольку женщина пожелала остаться анонимной.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, какая разруха в целом сейчас творится в Бахмуте.