На морозе, без воды и сна: местные жители рассказали о жизни в Бахмуте (репортаж)

В прифронтовом городе осталось мало людей, им приходится выживать всеми силами

Последние недели внимание общественности прочно приковано к Бахмуту Донецкой области, где украинские защитники всеми силами сдерживают вражеское наступление, — город находится под постоянным обстрелом и людей там почти не осталось.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте и поговорил с местными жителями, которые несмотря ни на что продолжают там жить.

Одна из наибольших проблем бахмутцев на сегодня это отсутствие воды, — на улицах часто можно встретить людей с ведрами и бутылями, ищущими, где бы пополнить запасы.

Старикам особенно тяжело

Они ищут воду под звуки взрывов, ведь линия фронта находится совсем рядом, и боевые действия не прекращаются.

"Я уже забыл, когда спал, — рассказывает один из местных жителей. — Куда ехать, кому мы нужны? Есть желание выехать, в квартире 5 градусов тепла, а это ведь еще морозов сильных не было. Мерзнем".

Встретил наш корреспондент и женщину, которая среди мусора пыталась найти продукты, которые можно было бы использовать для кормления собак, — говорит, что ей свежий хлеб привозят, но для животных приходится искать пропитание где придется.

Жизнь под обстрелами сурова - приходится и загрязнять руки

Однако на момент разговора ее пушистым любимцам не везло, выбросили только испорченный хлеб. Видео разговора не публикуем, поскольку женщина пожелала остаться анонимной.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, какая разруха в целом сейчас творится в Бахмуте.